Un cantante y modelo argentino fue asesinado en México: sospechan de un ajuste de cuentas







Se trata de Federico Dorcaz, un joven oriundo de la ciudad balnearia de Mar del Plata, quien fue baleado mientras manejaba una camioneta.

La víctima tenía 29 años y era oriunda de Mar del Plata.

Un joven cantante y modelo argentino fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes en Ciudad de México, en lo que las autoridades locales investigan como un posible ajuste de cuentas.

La víctima fue identificada como Federico Dorcaz, oriundo de Mar del Plata, quien circulaba en una camioneta Grand Cherokee de alquiler por la calle Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando fue atacado por delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas. Según versiones preliminares, los agresores habrían intentado robarle el vehículo antes de dispararle.

Detalles del parte policial sobre el argentino asesinado De acuerdo con el parte policial, difundido por medios locales, "personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer en un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza".

Testigos del hecho relataron que Dorcaz intentó escapar acelerando la camioneta, pero terminó descendiendo del vehículo y desplomándose sobre el asfalto.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México calificó el caso como homicidio doloso y la Policía investiga a los responsables, utilizando para ello las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Las autoridades sospechan que se trató de un ataque planificado, y que los presuntos asesinos huyeron en dirección al Bosque de Chapultepec.

Dorcaz estaba previsto que participara en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", emitido por Univisión, que expresó su consternación por la noticia. "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos", señalaron desde el canal. Además, la cadena de televisión lamentó que su partida haya sido tan temprana: "Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos. Su talento, carisma y pasión por el arte vivirán siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló".

