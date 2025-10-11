El papa León XIV prepara audiencias con presidentes sudamericanos y alertó: "Los cristianos son siempre los más perseguidos"

Antes de recibir a líderes latinoamericanos para hablar de causas urgentes de la región, el Sumo Pontífice pidió proteger a los correligionarios.

León XIV recibirá a líderes para hablar de Gaza, derechos humanos y advirtió sobre la persecución religiosa.

El papa León XIV recibirá este lunes en el Vaticano a los presidentes de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, y de Chile, Gabriel Boric . Además, alertó que "los cristianos son siempre los más perseguidos".

A ambos los recibirá en audiencias separadas, en el Palacio Apostólico: Lula asistirá a las 8:30 horas locales mientras Boric acudirá a las 10:30.

El encuentro entre Lula da Silva y el Papa se produce en un contexto de intensa actividad diplomática para el mandatario brasileño en Roma .

Parte de la visita del jefe brasileño forma parte de un viaje a la capital italiana para inaugurar el secretariado de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza , una iniciativa en el marco de su presidencia del G20 y que tendrá su sede en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) .

Además, el presidente participará en la apertura del Foro Mundial de Alimentación de la FAO, con el objetivo de fortalecer la estructura de la Alianza y promover la cooperación internacional en la lucha contra la inseguridad alimentaria

Por su parte, Boric afronta su primera visita oficial a la Santa Sede acompañado del canciller Alberto van Klaveren, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y un grupo transversal de senadores.

lula da silva y boric.jpg REUTERS

Además, el presidente chileno tiene previsto mantener un encuentro bilateral con el presidente de la República Italiana, Sergio Matarella, y participar en actividades con la FAO.

Las reuniones de ambos con León XIV abordarán una agenda relevante para América Latina y la comunidad internacional: derechos humanos, la memoria histórica, la situación humanitaria en Gaza, la crisis climática, la superación de la pobreza y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo.

Estos temas reflejan las preocupaciones compartidas por la región y la Iglesia Católica, así como el papel del pontífice como referente en cuestiones de paz, justicia social y multilateralismo.

León XIV advirtió: "Los cristianos son siempre los más perseguidos"

En paralelo, en las últimas horas el Papa advirtió que, en el mundo contemporáneo, los cristianos continúan enfrentando persecuciones por su fe ya que “son siempre más perseguidos".

No obstante, como reflejo de solidaridad, dijo que "la Iglesia no los abandona” a quienes sufren discriminación religiosa.

En ese marco, el pontífice subrayó que el derecho a la libertad religiosa no es un privilegio opcional, sino un derecho esencial que debe ser respetado en todas las sociedades.

Señaló que aún hoy, en algunos países, muchos creyentes son condenados, acosados o incluso asesinados simplemente por dar testimonio público de su fe.