Multitudinario acto en Tel Aviv celebró el alto el fuego en Gaza

Entre los presentes hubo familiares de las víctimas y representantes internacionales.

Miles de personas colmaron la Plaza de los Secuestrados para festejar el acuerdo entre Israel y Hamás, que prevé la liberación de los rehenes tras casi dos años de conflicto.

Decenas de miles de personas se congregaron este sábado en la Plaza de los Secuestrados, en Tel Aviv, Israel, para celebrar el alto el fuego en Gaza tras el acuerdo entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y el grupo Hamás, que incluye la liberación de todos los rehenes retenidos en el enclave costero.

El acto fue especialmente emotivo, con la participación de familiares de los secuestrados, entre ellos Itzik Horn, un argentino que había perdido a sus dos hijos en el conflicto y que logró recuperar la libertad de los menores en febrero pasado, mientras esperan el regreso de Eitan Hor.

Presencia de Argentinos Se destacó la presencia de numerosos argentinos residentes en Israel, que suman más de 90.000 personas. Según informó C5N, los datos oficiales marcaron que hubo más de 400.000 personas asistieron al evento en la Plaza de los Secuestrados, ubicada cerca del Museo de Arte de Tel Aviv y del cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel, donde los familiares de los rehenes se habían reunido durante los últimos dos años para exigir su liberación.

Entre los secuestrados, hay 48 personas, de las cuales 20 se encuentran con vida. Entre ellos, los argentinos David y Ariel Cunio, Eitan Hor, y se espera la recuperación del cuerpo de Leon Josef, también argentino.

En el acto participaron figuras internacionales, como el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, junto a Jared Kushner e Ivanka Trump, quienes expresaron su apoyo a las familias y destacaron los esfuerzos diplomáticos que llevaron al cese de hostilidades. Durante su intervención, Witkoff elogió el trabajo del primer ministro Benjamin Netanyahu y del negociador jefe Ron Dermer, a quienes calificó como “hombres que han sacrificado mucho por este país”, aunque su discurso fue interrumpido en varias ocasiones por abucheos hacia el mandatario israelí. El enviado estadounidense aseguró que el regreso de los secuestrados era inminente y afirmó: “Han llevado el peso de la esperanza sobre sus hombros y han demostrado que la paz no es debilidad, sino la mayor forma de fuerza. Van a volver a casa”.

