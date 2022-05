Grupo de pasajeros denunció acto de discriminación en vuelo de Lufthansa

Los viajeros relataron que todos los judíos identificados como ortodoxos fueron impedidos de tomar el vuelo de Lufthansa hacia Frankfurt. En ese momento, el motivo por el cual el personal de la empresa no les permitió embarcar fue porque no cumplieron con las normas de barbijo y de protocolo sanitario de la aerolínea.

En un video grabado por un pasajero, se ve a un supervisor de la aerolínea diciendo que “todo el mundo tiene que pagar por una pareja”, y añadió: “Son los judíos que vienen del JFK. Los judíos son los que hicieron el lío, los que crearon los problemas”.

El video se viralizó en YouTube, Twitter e Instagram. Hubo comentarios de comparaciones con el trato que recibieron los judíos durante el holocausto. Tras el escándalo, Lufthansa emitió este martes una disculpa por lo ocurrido. En el comunicado la empresa manifestó que solo se debería haber impedido el embarque a los “pasajeros incumplidores” y no a todo el grupo. “Lufthansa lamenta las circunstancias que rodean la decisión de excluir a los pasajeros del vuelo LH 1334 el 4 de mayo. Lufthansa se disculpa sinceramente”, dijo.

El vídeo tiene escenas borrosas porque en Alemania es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento. Fue retirado por violar las políticas de incitación al odio de YouTube e Instagram aunque todavía está disponible en Twitter.

Los viajeros se encontraban en una peregrinación anual para visitar la tumba del rabino Yeshayah Steiner, un rabino que murió en 1925 y está enterrado en un pueblo del noreste de Hungría. Se estima que en el vuelo viajaban entre 135 y 170 judíos, el 80% de los cuales llevaban ropa jasídica visible.

Un pasajero, Usher Schik, dijo al New York Jewish Week que estaba sentado en la parte delantera del avión. Afirmó que no notó que la gente no llevara sus máscaras, pero reconoció que algunos pasajeros de la parte trasera del avión podrían no haber cumplido.

“Si crees que tienes que castigar a los individuos que no cumplieron, está bien”, expresó Schik. “Pero no se puede castigar a toda una raza solo porque todos nos parezcamos”, remarcó. Según un comunicado de Lufthansa, hubo un grupo mayor de pasajeros que “se negó a llevar la mascarilla legalmente exigida a bordo”.

“Por razones legales, no podemos revelar el número de pasajeros involucrados en el incidente”, dice el comunicado. “Lufthansa continuará cumpliendo con todos los requisitos legales, incluyendo el mandato de máscara impuesto por el gobierno alemán y los de los países a los que sirve. Lo hacemos sin prejuicios y con el bienestar de todos nuestros huéspedes”.

Luego se supo que un individuo llamado Max Weingarten pudo subir al avión con destino a Budapest porque llevaba un polo negro y no parecía ortodoxo.

Weingarten viajó en primera clase, no utilizó barbijo desde Nueva York hasta Frankfurt y aseguró que nadie le pidió que se lo pusiera. También comentó que la azafata no llevaba mascarilla. “Lo que ocurrió no es coherente con las políticas o valores de Lufthansa. No toleramos el racismo, el antisemitismo ni la discriminación de ningún tipo”, decía el comunicado.

“Por otra parte, se estaba castigando a personas simplemente porque compartían etnia y religión con los presuntos infractores de las normas”, concluyó la carta.