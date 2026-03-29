Por qué el Mundial 2026 será el más caluroso de toda la historia + Seguir en









La preocupación por las temperaturas extremas surge de tres ejes clave: la situación meteorológica actual, la tendencia histórica de calor y el desafío que representan las ciudades sede seleccionadas.

El antecedente directo es el Mundial de 1994, considerado hasta hoy el más caluroso de todos. Aquel torneo expuso a los jugadores a más de 35°C en sedes como Pasadena, Orlando y Dallas.

El Mundial 2026 genera expectativas tanto deportivas como climáticas. Según la FIFA, factores como la programación del evento y el fenómeno de El Niño sugieren que esta edición de Norteamérica podría alcanzar temperaturas históricas, posicionándose como el torneo más caluroso hasta la fecha.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A su vez, lo ocurrido en el Mundial de Clubes 2025 sirvió como una advertencia sobre los riesgos de competir bajo un calor y humedad sofocantes, factores que podrían agravarse durante la próxima cita mundialista.

Aunque el plan oficial es mitigar el riesgo térmico programando partidos tempranos en estadios techados o ciudades frescas como Toronto y Seattle, la amenaza de El Niño sigue latente. Expertos advierten que este fenómeno tiene un 30% de probabilidades de presentarse de forma tardía, lo que podría desmoronar la estrategia de la FIFA y elevar las temperaturas por encima de lo esperado.

“El Niño no suele tener una señal climática fuerte durante el verano en la mayoría de Estados Unidos”, expresó el portal gubernamental estadounidense especializado en clima, Climate.gov.

El antecedente directo es el Mundial de 1994, considerado hasta hoy el más caluroso de todos. Aquel torneo expuso a los jugadores a más de 35°C en sedes como Pasadena, Orlando y Dallas, debido a que la programación de los encuentros se ajustó a los horarios de la audiencia europea, ignorando los riesgos del mediodía. El partido entre México e Irlanda disputado en Orlando sostiene el récord del encuentro con la temperatura más alta: 41°C.

mundial-2026jpg Mundial 2026. De qué se trata el fenómeno El Niño Cada dos a siete años, el Pacífico da origen a El Niño, un fenómeno que nace en primavera y se extiende por un año completo, elevando el calor a nivel global. Aunque su impacto suele ser más fuerte en el hemisferio sur, en Norteamérica altera el clima de forma desigual: mientras el sur experimenta veranos más frescos y húmedos, el norte de Estados Unidos y Canadá enfrenta temperaturas mucho más altas. De todos modos, Climate.gov señaló que El Niño carece de una señal climática fuerte para el verano en la mayor parte del país, por lo que las alarmas sobre su impacto real podrían ser desmedidas.