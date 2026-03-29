El cielo se tiñó de rojo sangre en Australia y creó una escena "apocalíptica": cuál fue el motivo + Seguir en









El paso del ciclón Narelle generó un fenómeno inusual que tiñó el cielo de rojo en Australia Occidental, dejó daños materiales y provocó escenas que los vecinos describieron como apocalípticas.

Este sorprendente fenómeno se produjo por el ciclón Narelle, de categoría 3.

El paso del ciclón Narelle sobre Australia Occidental transformó el cielo en un rojo sangre, lo que desató en una gran sorpresa entre los habitantes. Los daños materiales y los apagones se sumaron a una oscuridad diurna que los residentes de Denham, Exmouth y Shark Bay describieron como una auténtica escena "apocalíptica".

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La interacción entre el ciclón Narelle y los suelos áridos de Australia provocó una suspensión masiva de partículas de óxido de hierro. Esta carga de polvo, junto a la alta humedad, alteró la dispersión de la luz solar hacia tonos rojizos, lo que derivó en una oscuridad repentina, falta de visibilidad y complicaciones respiratorias para los vecinos.

Debido a esto, en cuestión de instantes, un resplandor anaranjado borró la visibilidad en Shark Bay. Tanto turistas como residentes calificaron la experiencia de "irreal" e "inquietante", comparando el extraño entorno con una producción cinematográfica de ciencia ficción.

Exmouth y sus alrededores resultaron entre los lugares más afectados tras el ingreso del ciclón con un sistema de categoría tres, con vientos superiores a 190 km/h. La localidad se quedó sin electricidad, agua ni comunicaciones durante el evento, según informaron los servicios de emergencia. Además, otros centros como Coral Bay, Carnarvon, Geraldton y Kalbarri tuvieron varios daños materiales.

cielo rojo en australia video Varios residentes australianos calificaron la experiencia de “apocalíptica”. Por qué el cielo se tiñó de rojo en Australia El cielo se tiño de rojo en Australia debido a fuertes vientos que cargaron la atmósfera con polvo de óxido de hierro y, al combinarse con nubes y humedad, alteró la dispersión lumínica. Este fenómeno físico hizo que las tonalidades rojas dominaran por completo la iluminación ambiental.

Los expertos explican que las partículas en suspensión filtran las ondas de luz más cortas, permitiendo que solo las tonalidades rojas atraviesen la atmósfera. El resultado es un entorno visualmente extraño que los testigos describen como una experiencia totalmente ajena a la realidad. Ya se han registrado fenómenos similares en Australia antes, sin embargo, requieren la coincidencia de varios factores atmosféricos para que se repita.

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