León XIV vinculó su visita a la Argentina con un homenaje a Francisco: "Es su país, voy con mucha alegría" + Agregar ámbito en









El pontífice recordó a su antecesor antes de su llegada a la Argentina el próximo domingo, cuando comenzará una visita de cuatro días.

El Papa afirmó que viajar a la Argentina también representa un homenaje a Francisco, quien no pudo visitar el país durante su pontificado. Facebook Vatican News

El papa León XIV afirmó que su visita a la Argentina será una forma de homenajear a Francisco, al llegar al país que su antecesor no pudo visitar durante su pontificado. Lo expresó durante el vuelo entre Roma y Montevideo, antes de aterrizar este viernes en Uruguay para comenzar su gira por Latinoamérica.

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Consultado por la prensa sobre si el viaje constituía un homenaje al pontífice argentino, respondió: “Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su paso por el país combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas a comunidades y organizaciones sociales.

León XIV recordó a Francisco y vinculó su visita a la Argentina con un homenaje a su antecesor. El Papa habló de su voto en Estados Unidos Durante el intercambio con los periodistas que lo acompañaban, el pontífice también fue consultado por su participación en las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.

“Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos”, respondió. La declaración se centró en el ejercicio de su derecho al voto, sin revelar qué candidatos eligió ni expresar un respaldo partidario. En el vuelo, León XIV saludó individualmente a los corresponsales que cubrirán la gira y recibió distintos obsequios, entre ellos libros, fotografías y objetos religiosos.

Otro de los momentos del intercambio estuvo relacionado con Germán Giuliani, el argentino detenido en Venezuela. Un periodista le entregó al Papa una carta redactada por su familia y le explicó la situación. “Tremendo”, reaccionó León XIV al escuchar el relato, de acuerdo con la crónica de Infobae. La gira de León XIV se extenderá durante 12 días e incluirá Uruguay, la Argentina y Perú. Este viernes aterrizó a las 16:20 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.