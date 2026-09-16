Qué es el movimiento "Todos somos caballas" y por qué Vinicius, Mbappé y Konaté ocultaron las camisetas + Agregar ámbito en









Una iniciativa en apoyo a Ceuta desató la polémica en la Liga de España. Los detalles de la negativa de las figuras del Real Madrid.

Mbappé, Vinicius y Konaté ocultaron el lema de las remeras antes del inicio del encuentro ante Elche. ElChe

Una imagen registrada en la previa del partido entre el Elche y Real Madrid puso en el centro de la escena del fútbol a la campaña "Todos somos caballas", una iniciativa de solidaridad con Ceuta. Pese a que ambos planteles salieron al campo con remeras blancas con la consigna en el pecho, la actitud de Kylian Mbappé, Vinicius Jr y Konaté llamó poderosamente la atención.

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Las figuras del Merengue llevaron la prenda parcialmente doblada, con el objetivo de que se oculte el lema, y se la quitaron de inmediato tras el saludo inicial. Esto encendió rápidamente un debate alrededor de una campaña que venía sumando adeptos en la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, los jugadores expusieron las diferentes aristas políticas que rodean a la propuesta.

EFE Qué es el movimiento "Todos somos caballas" La consigna toma la denominación popular “caballas”, con la que se conoce a los habitantes de la ciudad autónoma de Ceuta. El movimiento fue lanzado el 11 de septiembre por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), presidida por Vicente Boluda Fos quien fue presidente del Real Madrid en 2009, con el objetivo de transmitir un mensaje de respaldo bajo el lema "Ceuta no está sola".

La propuesta surgió para visibilizar la situación de la ciudad tras la crisis migratoria registrada a finales de julio de 2026, cuando miles de personas cruzaron desde Marruecos por la frontera del Tarajal. La propuesta encontró adhesión inmediata en clubes como el Villarreal, el Real Betis y el Elche, mientras que otras instituciones como el FC Barcelona evitaron sumarse durante sus visitas a la Comunidad Valenciana.

La reacción de Vinicius, Mbappé y Konaté La actitud de los tres futbolistas del Real Madrid generó repercusión mediática al ser jugadores con un perfil activo en causas sociales y de lucha contra el racismo. Si bien ninguno dio explicaciones públicas sobre su gesto, desde el club explicaron que se trató de una decisión basada en sensibilidades personales que la institución respetó.

La consigna ya había generado tensión en las canchas españolas antes de la polémica con Vinicius, Mbappé y Konaté. Días atrás, el jugador marroquí del Betis, Ez Abde sufrió una ola de agresiones, acusaciones de traición y amenazas en redes sociales por parte de compatriotas. En ese sentido, sectores políticos españoles advirtieron que los jugadores interpretaron el lema como un mensaje político sobre migración e identidad y, por eso, prefirieron no mostrarlo.

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