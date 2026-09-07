Lula da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan en un Día de la Independencia marcado por la carrera electoral

El presidente hará un anuncio en cadena nacional a la noche y el candidato opositor convocó una gran movilización en San Pablo.

Brasil llega a las urnas en un escenario de empate técnico entre Lula y Bolsonaro.

Un politizado Día de la Independencia vive Brasil este lunes con expectativa por un anuncio que hará el presidente Lula da Silva en cadena nacional y la oposición tomando las calles de San Pablo en medio de una álgida campaña electoral .

“Esta noche, a las 20:30, haré un pronunciamiento a la nación. El 7 de septiembre es una fecha para reafirmar nuestra soberanía y celebrar la independencia de Brasil”, escribió Lula en su cuenta en X. "Defender la Independencia de Brasil es defender nuestra soberanía y nuestra democracia. Más que nunca, es preciso luchar por lo que es nuestro. Tenemos la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo, y la mayor fuente de agua dulce. En el último mes, descubrimos una nueva y rica reserva de petróleo. Nuestras riquezas deben servir al futuro del pueblo brasileño", agregó.

Durante el tradicional desfile por la Independencia, el presidente que busca un nuevo mandato en las urnas el 4 de octubre se mostró junto a Edson Fachin , presidente del Tribunal Supremo Federal (TSF) , quien intenta controlar la crisis que afecta a la institución por las denuncias de corrupción contra el juez Alexandre de Moraes . Todos los ministros de la Corte Suprema fueron invitados, pero él titular fue el único presente informó CNN Brasil.

Íntegra do Pronunciamento à Nação: 7 de setembro Minhas amigas e meus amigos, amanhã, 7 de setembro, é dia de comemorar a Independência do Brasil. Para além do grito de Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga, a Independência do Brasil foi uma dura conquista de homens e…

En tanto, la oposición tomará las calles de la mayor ciudad del país. Los organizadores han presentado la concentración como una protesta contra el Gobierno y contra De Moraes, cuya persecución Jair Bolsonaro por un complot golpista que condujo a la condena del expresidente lo convirtió en una de las figuras más polarizantes de Brasil .

La principal manifestación en la Avenida Paulista, el escenario más tradicional de San Pablo para las concentraciones políticas, se produce en un momento políticamente delicado, ya que las encuestas de opinión muestran que el senador Flávio Bolsonaro , hijo del condenado exmandatario, está en un empate técnico con Lula.

"Tenemos un compromiso con Brasil. ¡Fuera Lula! ¡Fuera Moraes! Hay que defender la independencia y nuestra libertad", afirmó el senador Bolsonaro en una publicación en las redes sociales en la que convocaba a sus seguidores a la Avenida Paulista. "Somos el último obstáculo que impide que Brasil se convierta en una dictadura", agregó.

Tá chegando a hora! Preparem-se!



7 de setembro na Av. Paulista, às 15:00. pic.twitter.com/C2lNKJuUZa — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 7, 2026

El senador sigue la senda de su padre, invocando con frecuencia el Día de la Independencia y otros símbolos patrióticos para recabar apoyos a lo que él presenta como una lucha contra una clase política corrupta, recordó Reuters.

Hasta ahora, le ha costado movilizar a las decenas de miles de personas que su padre solía atraer en su defensa, pero esta vez la manifestación se produce tras un conflicto sin precedentes entre ministros que ha sacudido al Supremo Tribunal.

La disputa estalló después de que el ministro André Mendonça, nombrado por Bolsonaro, hizo público un informe que planteaba dudas sobre supuestos contactos entre Moraes y un banquero acusado de liderar una trama de fraude multimillonaria, lo que provocó peticiones para que se investigara al ministro.

Moraes respondió solicitando una investigación sobre Mendonça por presunto abuso de autoridad.

La polémica también podría dar un impulso a Bolsonaro, quien ha defendido que su padre, actualmente bajo arresto domiciliario e inhabilitado para presentarse a las elecciones, es víctima de una persecución política por parte de Moraes.