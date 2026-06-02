Aumento y aguinaldo para jubilaciones y pensiones de ANSES: cuál será el monto total de junio 2026

Se confirmó el aumento del 2,58%, como también el pago del aguinaldo y el bono. Conocé los montos, quiénes aplican para los beneficios y cuándo cobran.

El organismo confirmó una actualización para junio, los jubilados y pensionados también van a recibir el medio aguinaldo y un bono extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que los jubilados y pensionados, van a tener un incremento en sus ingresos durante junio de 2026. El organismo dijo que la suba va a ser del 2,58%, porcentaje surgió debido al dato la inflación de abril publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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La actualización se va a aplicar automáticamente sobre todas las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad vigente. Además, se cobra el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. A esto se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran los haberes mínimos.

Con el incremento del 2,58%, la jubilación mínima va a pasar a estar $403.317,99 , mientras que otras prestaciones también tendrán una mejora. Los nuevos valores son:

jubilación mínima: $403.317,99

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $322.654,39

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $282.322,59

pensión madre de siete hijos: $403.317,99

Este aumento forma parte de la fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que determina actualizaciones mensuales teniendo en cuenta la inflación de dos meses atrás.

anses gente personas

Monto final con bono y medio aguinaldo

Además del aumento, en junio van a haber dos ingresos adicionales para millones de jubilados y pensionados: el bono extraordinario y el aguinaldo.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre y se deposita automáticamente junto con el resto de las prestaciones.

Por su parte, el bono de $70.000 continuará vigente para quienes cobran la jubilación mínima. Los beneficiarios que superen ese monto recibirán un adicional proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Con todos los beneficios y adicionales incluidos, la jubilación mínima alcanzará un ingreso total de:

haber actualizado: $403.317,99

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $201.659

total a cobrar: $674.976,99

También va a haber mejoras para otras prestaciones previsionales:

PUAM: $553.981,59

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $493.483,89

pensión madre de siete hijos: $674.976,99

Una aclaración importante es que el bono extraordinario no forma parte de la base utilizada para calcular el aguinaldo. Esto significa que el SAC se calcula únicamente sobre el haber previsional actualizado.

calendario feriado Depositphotos

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

ANSES también publicó el cronograma de pagos correspondiente a junio.

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, las fechas serán las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

En el caso de jubilaciones y pensiones que superan al haber mínimo, el cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Las fechas de pago incluyen tanto el haber mensual como el aguinaldo y el bono cuando corresponda.

Para conocer a detalle las fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.