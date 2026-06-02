Murió el actor Owain Rhys Davies, reconocido por ser parte de la serie "Twin Peaks" + Agregar ámbito en









Entre sus otros trabajos destacan el drama de Netflix The OA, Alicia a través del espejo (2016), protagonizada por Johnny Depp y Helena Bonham Carter, y la película de terror de 2019 A Serial Killer's Guide to Life.

Owain Rhys Davies tenía 44 años.

Owain Rhys Davies, actor galés conocido por sus papeles en Twin Peaks: The Return y The OA, falleció repentinamente este fin de semana, según informó la BBC. Tenía 44 años.

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Davies era conocido principalmente por interpretar al agente del FBI Wilson en la nueva versión de 2017 de la icónica serie de David Lynch, "Twin Peaks", apareciendo en tres episodios junto al propio Lynch como el subdirector del FBI, Gordon Cole. Entre sus otros trabajos destacan el drama de Netflix The OA, Alicia a través del espejo (2016), protagonizada por Johnny Depp y Helena Bonham Carter, y la película de terror de 2019 A Serial Killer's Guide to Life.

La despedida al actor Owain Rhys Davies El hermano de Davies, Rhodri Davies, anunció su fallecimiento en Instagram durante el fin de semana y declaró que las circunstancias aún no están claras. "Con profunda tristeza, mi padre y yo les comunicamos el fallecimiento de mi hermano, Owain", escribió. "Esta noticia será un duro golpe para muchos. Si bien aún quedan preguntas sin respuesta sobre las circunstancias de su muerte, entendemos que Owain falleció de forma repentina, natural y en paz".

Añadió: "El alcance del amor, la amistad y la generosidad de Owain fue inmenso. La avalancha de mensajes que hemos recibido en los últimos días ha sido profundamente conmovedora y un testimonio del impacto que tuvo en tantas vidas".

La cuenta de fans de Twin Peaks, @welcometotwinpeaks, también rindió homenaje a Davies, compartiendo una foto de él y Lynch en el set. "Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que lo conocieron y amaron", dice el mensaje. "Gracias por ser parte del mundo de Twin Peaks, Agente Wilson".

Embed - Twin Peaks en Instagram: "Rest in peace, Owain Rhys Davies. According to a statement shared by his brother, Owain passed away suddenly, naturally, and peacefully. Our thoughts are with his family, friends, and all those who knew and loved him. Thank you for being a part of the world of Twin Peaks, Agent Wilson." View this post on Instagram

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