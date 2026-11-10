Maquinistas declararon una huelga en España luego de los dos accidentes ferroviarios del año: al menos 4.000 afectados

La decisión se dio luego del nombramiento provisional de un nuevo ministro de Transporte. Entre los dos siniestros se acumularon más de 100 muertos.

Cerca de al menos 4.042 pasajeros se encuentran afectados por la medida de fuerza.

Los maquinistas de España se declararon en huelga este martes para exigir una mayor inversión en mantenimiento y seguridad, luego del segundo accidente ferroviario mortal ‌ocurrido este año, ocurrido en octubre, que llevó a la renuncia del ministro Oscar Puente . La medida afecta a más de 4.000 pasajeros mientras que se registraron cancelaciones del servicios entre un 50% y 90% en las ciudades principales.

El presidente Pedro Sánchez nombró la semana pasada a su adjunto, Carlos Cuerpo , para dirigir provisionalmente el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Puente por los dos accidentes ocurridos este año en la misma línea de alta velocidad Madrid-Sevilla , en los que fallecieron 115 personas.

Cerca del 40% ‌de los servicios de larga y media distancia se cancelaron este martes, lo que afectó a 4.042 pasajeros, según informó la empresa ferroviaria estatal Renfe , mientras que se canceló el 90% de los servicios de la red de cercanías de Madrid y el 50% del servicio local de Barcelona , indicó Reuters.

En Leganés, cerca de Madrid, los viajeros tuvieron que recurrir a los autobuses para llegar al centro de la ciudad. Al menos cinco líneas de la red de trenes de cercanías de la ciudad no funcionaban, y otras tres prestaban un servicio parcial, según la empresa estatal Cercanías.

Por su parte, en Cataluña, la empresa Rodalies informó de que los trenes circulaban con retrasos debido al incumplimiento de los requisitos ‌de servicio mínimo. En la estación de Masnou, a las afueras de Barcelona, solo se veía a unas pocas personas esperando el servicio intermitente.

: Mañana, 10 de noviembre, el servicio ferroviario se verá muy afectado por la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), con demoras y disponibilidad muy limitada de plazas…

Las negociaciones con el Gobierno para mejorar la seguridad se iniciaron tras un accidente ocurrido en el sur de España en enero, en el ‌que fallecieron 46 personas, pero se abandonaron en abril, según el sindicato de maquinistas.

La segunda colisión del mes pasado se produjo después de que un controlador ordenara a un tren operado ‌por la empresa estatal Renfe que continuara su marcha tras un fallo en las señales, a pesar de que más adelante, en la misma línea, había un tren operado por Iryo parado, según Puente.

Además, se canceló el 90% de los servicios de la red de cercanías de Madrid y el 50% del servicio local de Barcelona. El Correo

Renunció el ministro de Transporte de España tras dos accidentes ferroviarios que dejaron más de 100 muertos

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, anunció su renuncia este martes, luego de dos accidentes ferroviarios mortales ocurridos en menos de un año. El funcionario comunicó su decisión ante el Congreso de los Diputados, donde compareció durante cuatro horas para dar explicaciones sobre la última tragedia, aunque no precisó cuándo dejará formalmente su cargo.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año, por cuestión de dignidad", sostuvo Puente al finalizar su exposición

El funcionario explicó que había tomado la decisión después del último accidente, ocurrido el 28 de octubre, pero que decidió continuar al frente del ministerio para atender las consecuencias del choque y adoptar medidas destinadas a evitar que vuelva a suceder una tragedia similar.