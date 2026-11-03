Quién es Jesús Owono, el arquero que protagonizó el fuerte choque que terminó con la muerte de Jesús de Miguel

El futbolista de 25 años fue protagonista del fuerte choque accidental que terminó con el fallecimiento del futbolista español. Su vida profesional refleja una trayectoria en el fútbol español, además de integrar la selección de Guinea Ecuatorial.

Jesús Lázaro Owono Ngua quedó en el centro de la atención después de protagonizar un trágico impacto accidental con Jesús de Miguel durante el partido entre FC Andorra y CD Tenerife, por la Segunda División española, que terminó con la muerte del futbolista español de 30 años. Tras conocerse el fallecimiento, el arquero decidió cerrar sus redes sociales debido a la gran cantidad de mensajes ofensivos que recibió en su contra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Owono nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y actualmente tiene 25 años. Comenzó su carrera en las divisiones juveniles del Deportivo Alavés , donde dio sus primeros pasos en 2016, y luego pasó por el Club San Ignacio .

Su recorrido en el conjunto español le permitió llegar al primer equipo y debutar oficialmente en la Primera División el 2 de enero de 2022. Al finalizar esa temporada, el Alavés extendió su contrato hasta junio de 2024.

Después de disputar 20 partidos con el club, el 13 de julio de 2025 fue cedido al FC Andorra para continuar su desarrollo en la Segunda División. Una vez finalizado el préstamo, permaneció en la institución con un contrato por dos temporadas y una opción de extenderlo por otras dos.

Owono cerró sus redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel.

En paralelo a su carrera en clubes, Owono también construyó una trayectoria internacional con Guinea Ecuatorial. Recibió su primera convocatoria en septiembre de 2018, cuando tenía 17 años, y debutó el 25 de marzo de 2019 en un amistoso frente a Arabia Saudita, que terminó con derrota por 3-2.

Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife



Descanse en paz — FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026

Desde entonces, formó parte del seleccionado de su país y combinó sus compromisos internacionales con su actividad en el fútbol europeo.

Su vida fuera de la cancha: de los penales con TheGrefg a su pasión por Marvel

Fuera del fútbol, el arquero también mostró algunos de sus intereses y aficiones. En un video junto al creador de contenido TheGrefg y su grupo, el Escuadrón Salchichón, participó de una competencia de penales en la que los integrantes intentaron convertirle a un arquero profesional.

También compartió aspectos de su vida cotidiana en una entrevista con el periodista Rodrigo Fáez, quien pasó una jornada con él durante su etapa en el Alavés.

Entre sus principales gustos aparece su fanatismo por el universo Marvel. Owono tiene una colección de figuras de superhéroes y villanos, entre ellos Venom y Thanos.

La música es otra de sus aficiones. Aunque escucha afrobeat, contó que suele elegir composiciones clásicas cuando necesita estudiar o concentrarse. "Yo cuando tengo que estudiar, me pongo ahí mis temas de Beethoven", explicó durante aquella entrevista.

Además, disfruta de los videojuegos y mostró su espacio de entretenimiento, donde se destaca EA Sports FC, uno de sus títulos favoritos.