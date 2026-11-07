Pedro Sánchez le respondió a Javier Milei tras sus críticas al socialismo: "Estamos muy orgullosos de ser zurdos" + Agregar ámbito en









El español defendió la historia del movimiento y se mostró una vez más orgulloso de "ser zurdo". "No vamos a permitir que nos defina", apuntó.

En un video, el mandatario europeo expresó que "orgullo de ser zurdo" y rechazó que su movimiento fuera definido por ajenos al movimiento. Casa Rosada

El presidente de España Pedro Sánchez le contestó a su homólogo argentino Javier Milei, luego de que asociara al socialismo con el movimiento fascista. En un video, el mandatario europeo expresó que "orgullo de ser zurdo" y criticó a los líderes de derecha que asocian el socialismo al fascismo.

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"El otro día vino Milei a España para decir que el socialismo es fascismo. Pero no vamos a permitir que Milei defina el socialismo. Y si nos llaman zurdos, les diremos que estamos muy orgullosos de serlo", dijo Sánchez en su cuenta de X tras publicar un video hablando en una conferencia.

Pedro Sánchez le contestó a Javier Milei luego de asociar al socialismo con el fascismo Además, Sánchez defendió al movimiento al afirmar que su historia está llena de "hombres y mujeres que sufrieron la represión, el exilio, la muerte y la cárcel por defender la democracia". En ese sentido, sostuvo que "si nos llaman zurdos como algo peyorativos, estamos muy orgullosos de serlo".

Ambos mandatarios presenciaron un tenso momento este jueves durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. El intercambio, breve y sin gestos de cercanía, marcó su primer encuentro cara a cara después de meses de enfrentamientos y declaraciones cruzadas.

"No vamos a permitir que Milei defina el socialismo. Y si nos llaman zurdos, estamos muy orgullosos de serlo", expresó Sánchez. @sanchezcastejon Cumbre Iberoamericana: Milei y Sánchez se vieron cara a cara por primera vez y se saludaron con frialdad La escena ocurrió durante la recepción oficial a los jefes de delegación que participan de la XXX Cumbre Iberoamericana, en la Galería de las Colecciones Reales. Sánchez encabezó el saludo junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, luego de que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, recibiera a los asistentes.

Durante el protocolo, Milei estrechó primero la mano de Felipe VI, con quien intercambió sonrisas. Sin embargo, el gesto fue diferente cuando llegó el turno de Sánchez. Ambos mandatarios se saludaron de manera mucho más fría y breve, en un encuentro que dejó en evidencia la distancia política que mantienen. El presidente argentino había arribado a Madrid el miércoles, pero no participó de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real ni de la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real. En cambio, mantuvo una reunión con Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox.