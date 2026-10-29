España busca sobrevivientes entre los restos del trágico choque de trenes que dejó 69 muertos

Los rescatistas continúan trabajando entre los vagones destrozados en Toledo. Pedro Sánchez pidió esclarecer las causas del accidente, mientras crecen las sospechas sobre una falla humana.

El choque ferroviario en la provincia de Toledo dejó 69 víctimas fatales y más de un centenar de heridos.

Los equipos de rescate de España continuaban este jueves con la inspección de los vagones destrozados tras el choque de dos trenes en la provincia de Toledo, un accidente que dejó 69 muertos y más de un centenar de heridos . Las autoridades mantienen el operativo para determinar si hay más víctimas entre los restos, mientras avanza la investigación sobre las causas de la colisión.

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El siniestro ocurrió el miércoles, cuando una formación chocó contra otro tren que se encontraba detenido cerca de una estación. En medio de las tareas de emergencia, el gobierno de Pedro Sánchez declaró tres días de luto nacional en homenaje a las víctimas. Durante la madrugada, las grúas trabajaron para retirar partes de los convoyes y los rescatistas continuaron revisando las estructuras dañadas.

Las tareas se desarrollaban con especial cuidado debido a la presencia de un vagón volcado y a la posibilidad de que todavía hubiera personas atrapadas. Las autoridades expresaron su esperanza de que no se encuentren más fallecidos, aunque evitaron dar por concluido el operativo.

La portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, explicó que los equipos de emergencia todavía no pueden descartar la presencia de más víctimas. “UME y equipos de salvamento siguen trabajando con mucho cuidado porque todavía no podemos afirmar que no quede ningún fallecido”, dijo a TVE.

“Ayer entró una unidad canina y hoy volverá a entrar. No podemos dar por finalizado el trabajo”, agregó. En paralelo, avanzan las tareas de identificación de los cuerpos. Durante las primeras horas del jueves, las autoridades confirmaron una nueva muerte: la de una persona que permanecía internada en estado grave en un centro de salud de la zona.

Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de posibles víctimas entre los vagones destrozados.

Investigan una posible falla humana

La investigación busca determinar cómo se produjo la colisión y qué responsabilidad pudieron tener los sistemas de señalización y las decisiones operativas. El ministro de Transportes español, Óscar Puente, explicó que varios trenes se habían detenido automáticamente debido a un fallo en las señales.

Según detalló, posteriormente alguien autorizó a una formación de la empresa estatal Renfe a circular a velocidad normal, pese a que había otro tren detenido algunos kilómetros más adelante. Esa secuencia abrió interrogantes sobre un posible error humano, aunque las causas todavía deben establecerse formalmente.

El presidente Sánchez volvió a trasladarse a Toledo este jueves para participar de una reunión destinada a supervisar y coordinar la respuesta de emergencia. Durante una comparecencia en el lugar del accidente, ubicado a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, reclamó el “esclarecimiento” de lo ocurrido y sostuvo que el Estado está volcado en “el conocimiento de cuáles fueron las causas que originaron este terrible accidente ferroviario”.

Por orden de una jueza de Toledo, el acceso al lugar quedó restringido a quienes participan de las tareas de emergencia, seguridad, asistencia sanitaria o investigación judicial. La medida estableció una zona de exclusión de dos kilómetros en ambas direcciones sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Los maquinistas españoles realizaron una huelga para reclamar mayores inversiones en seguridad ferroviaria.

Huelga de maquinistas y repercusiones políticas

En paralelo al operativo, los maquinistas españoles llevaron adelante una huelga que ya estaba prevista antes del accidente. La medida busca exigir mayores inversiones en seguridad ferroviaria. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios pidió cautela ante las hipótesis sobre el origen del siniestro.

“Queremos guardar prudencia hasta conocer con detalle todo lo realmente sucedido para no entrar en especulaciones”, señaló la organización en un comunicado.

La tragedia también tuvo repercusiones políticas. Sánchez regresó a la zona para coordinar la respuesta estatal, mientras que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, tenía previsto visitar la localidad de Urda, cercana al lugar del choque. El dirigente opositor encabeza actualmente las encuestas de cara a las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

El mensaje del papa León XIV

El papa León XIV expresó su pesar por el accidente mediante un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. El pontífice dijo estar “vivamente apenado” tras conocer la “dolorosa noticia” del “trágico” choque ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

El papa León XIV envió sus condolencias a las familias de las víctimas y respaldó el trabajo de los rescatistas. Facebook Vatican News

Además, ofreció “sufragios por el eterno descanso de los difuntos” y animó a los equipos de rescate a “perseverar en los trabajos de socorro y asistencia”, según consignó el diario El Mundo.

Mientras continúan las tareas entre los restos de las formaciones, España atraviesa las primeras jornadas de duelo por una tragedia que volvió a poner bajo la lupa la seguridad de su sistema ferroviario de alta velocidad.