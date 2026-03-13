Miguel Díaz-Canel confirmó conversaciones con EEUU mientras Cuba atraviesa una grave crisis energética

El mandatario cubano habló en conferencia de prensa. No obstante, pidió discreción porque "se encuentran en una etapa inicial".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel , confirmó este viernes en conferencia de prensa que el gobierno de la isla mantiene conversaciones con representantes de Estados Unidos con el objetivo de intentar encauzar las diferencias entre ambos países . El mandatario realizó el anuncio durante una conferencia de prensa en medio de una profunda crisis económica y energética que afecta al país.

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Las declaraciones se produjeron tras una serie de intercambios diplomáticos recientes, orientados a explorar posibles soluciones para los conflictos bilaterales entre La Habana y Washington .

Durante su intervención, Díaz-Canel explicó que los contactos se desarrollan con discreción y que aún se encuentran en una etapa inicial . “Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EEUU para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos", detalló.

"El objetivo es detectar los problemas bilaterales, cuáles son las vías y ver si hay voluntad de las partes: encontrar áreas de cooperación ”, sostuvo.

El presidente cubano también señaló que el proceso requiere prudencia y tiempo . “Estos son procesos que se hacen con mucha discreción. Son procesos largos", afirmó.

"Todo lleva un tiempo. Estamos en las fases iniciales de ese proceso”, afirmó al ser consultado por los contactos con la administración de Donald Trump.

Según explicó, la intención es identificar los puntos de conflicto y evaluar posibles ámbitos de cooperación. “Identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen”, indicó el mandatario.

Una crisis energética que golpea a Cuba

Las conversaciones con Estados Unidos se producen en un contexto especialmente delicado para la economía cubana. El propio Díaz-Canel reconoció la magnitud de la crisis energética que atraviesa el país.

“Hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible”, afirmó el presidente. Y agregó: “Que no ingrese petróleo genera un impacto inconmensurable en la vida de nuestro pueblo”.

El gobierno de la isla enfrenta actualmente apagones frecuentes, escasez de combustible y graves problemas en el transporte, en gran parte vinculados a la falta de suministro petrolero.

La cooperación regional y respeto a la soberanía

El mandatario cubano aseguró que, durante los contactos diplomáticos, Cuba planteó la necesidad de mantener el diálogo bajo principios de igualdad entre ambos Estados.

“En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo el principio de la igualdad y el respeto de ambos países”, remarcó.

Cuba energía cortes de luz electricidad El gobierno de la isla enfrenta actualmente apagones frecuentes, escasez de combustible y graves problemas en el transporte, en gran parte vinculados a la falta de suministro petrolero, en medio de las sanciones estadounidenses. Gentileza El Telégrafo

Asimismo, insistió en que las conversaciones buscan identificar áreas de cooperación para enfrentar desafíos comunes: “Identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones, y también en la región donde desarrollamos nuestra vida, que es la región de América Latina y el Caribe".

El mandatario también recordó que el gobierno cubano evita responder públicamente a especulaciones sobre estas negociaciones debido a su carácter sensible. “Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible”, señaló.

Cuba anunció la liberación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano

En paralelo, el gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 presos, una medida que, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), se tomó en el marco de un acuerdo con El Vaticano.

“En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (...) el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad”, indicó el comunicado oficial.

De acuerdo con la nota, las personas beneficiadas cumplieron una parte significativa de sus condenas y mantuvieron buena conducta durante su encarcelamiento.

La decisión coincidió con la cercanía de las celebraciones religiosas de Semana Santa, lo que, según el gobierno cubano, forma parte de una práctica habitual dentro de su sistema judicial.