Milagro en Nepal: rescatan con vida a dos trabajadores tras diez días bajo tierra

Los sobrevivientes fueron hallados en un túnel de la central Trishuli 3A luego de que los rescatistas detectaran voces. Continúa la búsqueda de más personas tras las inundaciones.

En medio de la devastación provocada por las inundaciones en Nepal , una noticia trajo alivio: dos trabajadores fueron encontrados con vida diez días después de quedar atrapados en la central hidroeléctrica Trishuli 3A.

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El operativo, encabezado por el Ejército y la Policía Armada, logró ubicar a los sobrevivientes a unos 170 metros de la entrada del túnel , tras detectar sonidos provenientes del interior. Se trata de Sanjay Sah y Kabir Maharjan , quienes permanecían aislados desde el 26 de agosto.

El rescate se concretó luego de jornadas intensas de trabajo en condiciones extremas, con presencia de barro, escombros y estructuras colapsadas. El hallazgo renovó las esperanzas de encontrar a más personas con vida dentro del complejo.

El punto de inflexión llegó cuando los equipos de rescate lograron escuchar voces humanas desde el interior del túnel , lo que permitió orientar los esfuerzos y acelerar el avance.

Según relataron los rescatistas, incluso hubo un breve intercambio: “No tengan miedo, estamos para rescatarlos” , gritaron desde afuera, y obtuvieron respuesta desde el interior.

La central, con capacidad de 60 megavatios, había quedado severamente afectada por la riada. En un primer momento se estimó que al menos 40 trabajadores podrían haber quedado atrapados, aunque la cifra exacta aún no está confirmada.

El relato de un sobreviviente y la búsqueda que sigue

Tras ser rescatado, Sanjay Sah explicó que no logró escapar porque decidió alertar a sus compañeros cuando comenzó la emergencia.

“Mi responsabilidad era salvar a los demás”, afirmó, y agregó: “No podía simplemente huir solo”.

Durante los días bajo tierra, aseguró que sobrevivió rezando y comunicándose a los gritos con otras personas, lo que refuerza la posibilidad de que haya más sobrevivientes.

Con ese dato, los equipos mantienen activo el operativo en la zona. La búsqueda continúa con la expectativa de encontrar nuevas señales de vida, en una tragedia que ya dejó miles de víctimas pero que aún ofrece espacio para la esperanza.