Nepal eleva a 1.252 la cifra de muertos por el deslave + Agregar ámbito en









Las inundaciones también dejaron 21 víctimas fatales en China, por lo que el balance general asciende a 1.273 fallecidos. En territorio nepalí, 4.216 personas continúan desaparecidas mientras siguen las tareas de búsqueda y rescate.

La cifra de muertos por el deslave en Nepal llega a 1.252

El desastre provocado por las inundaciones en la frontera entre China y Nepal dejó hasta el momento 1.273 muertos. De ese total, 1.252 corresponden al lado nepalí y 21 al Tíbet, según los últimos datos difundidos por las autoridades de ambos países.

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En Nepal, además, 4.216 personas permanecen desaparecidas y continúan los operativos para encontrarlas. En China, la cifra de desaparecidos llega a 541, por lo que el total entre ambos territorios alcanza las 4.757 personas. Dentro de ese grupo hay unos 600 ciudadanos extranjeros de más de 30 países.

Ante la magnitud de la emergencia, las organizaciones de ayuda de Nepal evalúan recurrir a porteadores para trasladar asistencia hasta las zonas más afectadas próximas a la frontera china. Estos trabajadores tienen experiencia recorriendo terrenos montañosos y transportando cargas pesadas durante las expediciones de senderismo y montañismo.

"La belleza de su país es que cuentan con porteadores. Por eso también tenemos que recurrir a estos medios tan sencillos para hacer llegar la ayuda lo antes posible", explicó en Katmandú Lila Pieters Yahia, coordinadora residente de la ONU para Nepal.

Aumenta el número de muertos en Nepal por las inundaciones. Nepal realiza funerales simbólicos por desaparecidos Mientras continúan las tareas de rescate, algunas familias comenzaron a despedir simbólicamente a sus seres queridos ante la falta de noticias y de cuerpos. En el templo Pashupatinath, en Katmandú, se realizaron ceremonias hindúes en las que se quemaron figuras confeccionadas con hierba sagrada para representar a las personas que siguen desaparecidas. Los rituales permiten a los familiares cumplir con las tradiciones funerarias pese a no haber recuperado los restos.

La situación también se refleja en los hospitales y centros de identificación. En Katmandú, familiares de personas cuyo paradero se desconoce continúan revisando fotografías y registros con la esperanza de encontrar alguna pista sobre sus allegados. Mientras tanto, el Ejército nepalí y los equipos de rescate, con la participación de especialistas extranjeros, mantienen las tareas de búsqueda. Uno de los principales focos está puesto en varios túneles de centrales hidroeléctricas donde se teme que todavía haya personas atrapadas. Cerca de 900 personas podrían encontrarse en seis instalaciones afectadas por las inundaciones.

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