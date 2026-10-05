Quién es Lucas Pavanato, el diputado que rompió el récord de Bolsonaro en Brasil + Agregar ámbito en









Apoyado en el Partido Liberal y con fuerte presencia en redes sociales, el joven dirigente rompió marcas en San Pablo y superó los 3 millones de votos.

El dirigente del Partido Liberal se convirtió en el diputado federal más votado en la historia de San Pablo. Lucas Pavanato Web

Las elecciones legislativas en Brasil dejaron cifras históricas. Con el 100% de los sufragios contados, Lucas Pavanato (PL), de 28 años, se convirtió en el diputado federal más votado en la historia de San Pablo, con la segunda mayor cantidad de votos en la historia. El concejal fue solo superado por Nikolas Ferreira (PL), reelegido por Minas Gerais. En el estado paulista alcanzó los 3.038.438 votos, dejando atrás a Erika Hilton (Psol), que obtuvo 1.596.472 sufragios.

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Con este resultado, Pavanato superó holgadamente la marca de 1.843.735 votos que ostentaba Eduardo Bolsonaro desde 2018 como el diputado más votado en la historia paulista. Nacido en Sorocaba y formado como empresario y administrador, inició su militancia en 2018 como becario del entonces concejal Fernando Holiday y participó en las marchas por el impeachment a Dilma Rousseff.

Lucas Pavanato Web Quién es Lucas Pavanato, el diputado más votado en la historia de San Pablo Impulsado por una masiva comunidad digital que supera los 5,2 millones de seguidores en Instagram y 2,8 millones en TikTok, Pavanato construyó su imagen pública a través de videos confrontativos con sus adversarios políticos y el respaldo directo de referentes de la derecha.

En su plataforma legislativa figuran propuestas como la prohibición de terapias hormonales para transición de género en menores de 18 años, la eliminación de la edad de responsabilidad penal para crímenes atroces, la privatización de empresas estatales deficitarias y el fin de las cuotas raciales y de género para reemplazarlas por criterios socioeconómicos.

Durante las elecciones de 2026, Pavanato contó con el respaldo explícito del diputado federal Nikolas Ferreira (PL), quien pidió activamente el voto para su compañero de espacio desde Brasilia, consolidando una alianza que terminó por canalizar el apoyo conservador en los principales distritos del país.

Instagram: Lucas Pavanato Nikolas Ferreira, el otro diputado que rompió récords El diputado Nikolas Ferreira (PL-MG), de 30 años, volvió a hacer historia en la Cámara Alta al superar los 3 millones de votos y convertirse en el diputado con más sufragios en la historia de la Cámara de Diputados de Brasil. Con el 99,97% de las mesas escrutadas, el dirigente por Minas Gerais alcanzó los 3.119.051 votos, aventajando por casi seis veces a su perseguidora más inmediata, Ana Elisa del Partido de los Trabajadores (PT). Abogado de profesión y exconcejal de Belo Horizonte, Ferreira ya se había coronado en 2022 como el diputado más votado del país con tan solo 26 años y 1,47 millones de votos. En esta elección, el parlamentario pulverizó sus marcas anteriores y quebró los récords históricos de votación que ostentaban figuras emblemáticas del Congreso como Eduardo Bolsonaro (1,84 millones en 2018) y Enéas Carneiro (1,57 millones en 2002).

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