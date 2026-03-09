SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de marzo 2026 - 09:21

Teherán advierte que confiscará bienes de ciudadanos iraníes en el extranjero que respalden a EEUU e Israel

La Fiscalía de la República Islámica advirtió que los bienes de iraníes en el extranjero podrían ser decomisados si se les identifica apoyando a Estados Unidos o Israel o cooperando con fuerzas consideradas enemigas.

La Fiscalía de Irán advirtió que decomisará propiedades de ciudadanos que apoyen a Estados Unidos o Israel.

La Fiscalía General emitió un comunicado señalando que aquellos iraníes que “simpatizan, apoyan o cooperan con el enemigo estadounidense-sionista (israelí)” estarán sujetos a la confiscación de todos sus bienes y a otras penalidades conforme a la ley. Esta advertencia surge luego de que miembros de la diáspora celebraran la muerte del líder supremo anterior, el ayatolá Alí Jameneí, en ciudades de Europa y Estados Unidos.

La República Islámica designó a Mojtabá Jamenei como sucesor del líder supremo tras la muerte de Alí Jamenei.

¿Quiénes podrían ser afectados y cómo?

  • La medida se aplica a iraníes en Estados Unidos, Europa y otros países donde reside la diáspora, estimada entre 5 y 10 millones de personas.
  • La confiscación incluye “cualquier acción operativa para el régimen sionista o Estados hostiles que atente contra la seguridad nacional”, según la fiscalía.
  • Actividades de inteligencia o espionaje a favor de los Estados o grupos mencionados también serán sancionadas con el decomiso de bienes.
  • Canales en Telegram difundieron información sobre iraníes prominentes que expresaron críticas a las autoridades clericales y apoyo a la campaña militar estadounidense-israelí.
    El gobierno iraní asegura que la movilización popular fortalece la seguridad nacional frente a la agresión extranjera.

¿Qué dice la fiscalía sobre la unidad nacional?

La Fiscalía remarcó que “la sangre del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, hizo que la unidad y la cohesión de la nación fueran más visibles que nunca”. Según el comunicado, la movilización del pueblo iraní ha sembrado “la desesperación en el enemigo” y fortalece la seguridad del país frente a la agresión de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero.

