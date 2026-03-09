Teherán advierte que confiscará bienes de ciudadanos iraníes en el extranjero que respalden a EEUU e Israel + Seguir en









La Fiscalía de la República Islámica advirtió que los bienes de iraníes en el extranjero podrían ser decomisados si se les identifica apoyando a Estados Unidos o Israel o cooperando con fuerzas consideradas enemigas.

La Fiscalía de Irán advirtió que decomisará propiedades de ciudadanos que apoyen a Estados Unidos o Israel. X: @hdagres

El Gobierno de la República Islámica de Irán anunció que confiscará las propiedades de los iraníes residentes en el extranjero que apoyen a Estados Unidos o Israel, y que podrán enfrentar otras sanciones legales. La medida se da en medio de la guerra iniciada por ataques estadounidenses e israelíes y tras la sucesión del ayatolá Mojtaba Hoseini Jameneí.

La Fiscalía General emitió un comunicado señalando que aquellos iraníes que “simpatizan, apoyan o cooperan con el enemigo estadounidense-sionista (israelí)” estarán sujetos a la confiscación de todos sus bienes y a otras penalidades conforme a la ley. Esta advertencia surge luego de que miembros de la diáspora celebraran la muerte del líder supremo anterior, el ayatolá Alí Jameneí, en ciudades de Europa y Estados Unidos.

iran ayatolá Alí Jamenei.jpg La República Islámica designó a Mojtabá Jamenei como sucesor del líder supremo tras la muerte de Alí Jamenei. ¿Quiénes podrían ser afectados y cómo? La medida se aplica a iraníes en Estados Unidos, Europa y otros países donde reside la diáspora , estimada entre 5 y 10 millones de personas.

, estimada entre 5 y 10 millones de personas. La confiscación incluye “cualquier acción operativa para el régimen sionista o Estados hostiles que atente contra la seguridad nacional” , según la fiscalía.

, según la fiscalía. Actividades de inteligencia o espionaje a favor de los Estados o grupos mencionados también serán sancionadas con el decomiso de bienes.

a favor de los Estados o grupos mencionados también serán sancionadas con el decomiso de bienes. Canales en Telegram difundieron información sobre iraníes prominentes que expresaron críticas a las autoridades clericales y apoyo a la campaña militar estadounidense-israelí. iran El gobierno iraní asegura que la movilización popular fortalece la seguridad nacional frente a la agresión extranjera. Brookings Institution ¿Qué dice la fiscalía sobre la unidad nacional? La Fiscalía remarcó que “la sangre del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, hizo que la unidad y la cohesión de la nación fueran más visibles que nunca”. Según el comunicado, la movilización del pueblo iraní ha sembrado “la desesperación en el enemigo” y fortalece la seguridad del país frente a la agresión de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero.