El Gobierno de la República Islámica de Irán anunció que confiscará las propiedades de los iraníes residentes en el extranjero que apoyen a Estados Unidos o Israel, y que podrán enfrentar otras sanciones legales. La medida se da en medio de la guerra iniciada por ataques estadounidenses e israelíes y tras la sucesión del ayatolá Mojtaba Hoseini Jameneí.
Teherán advierte que confiscará bienes de ciudadanos iraníes en el extranjero que respalden a EEUU e Israel
La Fiscalía General emitió un comunicado señalando que aquellos iraníes que “simpatizan, apoyan o cooperan con el enemigo estadounidense-sionista (israelí)” estarán sujetos a la confiscación de todos sus bienes y a otras penalidades conforme a la ley. Esta advertencia surge luego de que miembros de la diáspora celebraran la muerte del líder supremo anterior, el ayatolá Alí Jameneí, en ciudades de Europa y Estados Unidos.
¿Quiénes podrían ser afectados y cómo?
- La medida se aplica a iraníes en Estados Unidos, Europa y otros países donde reside la diáspora, estimada entre 5 y 10 millones de personas.
- La confiscación incluye “cualquier acción operativa para el régimen sionista o Estados hostiles que atente contra la seguridad nacional”, según la fiscalía.
- Actividades de inteligencia o espionaje a favor de los Estados o grupos mencionados también serán sancionadas con el decomiso de bienes.
- Canales en Telegram difundieron información sobre iraníes prominentes que expresaron críticas a las autoridades clericales y apoyo a la campaña militar estadounidense-israelí.
¿Qué dice la fiscalía sobre la unidad nacional?
La Fiscalía remarcó que “la sangre del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, hizo que la unidad y la cohesión de la nación fueran más visibles que nunca”. Según el comunicado, la movilización del pueblo iraní ha sembrado “la desesperación en el enemigo” y fortalece la seguridad del país frente a la agresión de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero.
