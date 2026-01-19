Hackers irrumpieron en la TV estatal iraní con mensajes de apoyo al príncipe exiliado en plena crisis política

La señal oficial fue intervenida mientras continúan las protestas en Irán, con miles de muertos por la represión y una creciente tensión internacional.

Un grupo de hackers irrumpió la televisión estatal de irán para emitir mensajes a favor del príncipe heredero exiliado, Reza Pahlavi , en un contexto marcado por protestas masivas, una fuerte represion interna con miles de muertos y heridos , y un escenario de creciente presión política y diplomática sobre el régimen iraní.

La interferencia se produjo en varios canales gestionados por la Radiodifusión de la República Islámica de Irán , organismo estatal que posee el monopolio de la televisión y la radio en el país. Durante la emisión hackeada se difundieron imágenes del príncipe exiliado y consignas dirigidas a las fuerzas de seguridad , en un hecho que se viralizó rápidamente a través de redes sociales fuera del país, en medio de un severo bloqueo de internet impuesto por las autoridades.

Según reconoció la agencia semioficial Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, la señal fue interrumpida “momentáneamente en algunas zonas del país por una fuente desconocida” , aunque no se brindaron detalles sobre el contenido difundido ni sobre el origen del ataque informático.

La oficina de Reza Pahlavi confirmó que su imagen fue utilizada durante la transmisión intervenida. En el mensaje emitido, el príncipe heredero exiliado se dirigió directamente al ejército iraní: “Ustedes son el ejército nacional de Irán, no el ejército de la República Islámica. Tienen el deber de proteger sus propias vidas”.

No es la primera vez que la señal estatal iraní es vulnerada. En 1986, durante la guerra fría regional, se registró una transmisión clandestina vinculada a sectores opositores en el exilio, y en 2022 se emitieron mensajes contra el líder supremo Alí Jamenei en medio de otra ola de protestas.

Protestas, represión y malestar social persistente en Irán

El hackeo ocurrió mientras Irán atraviesa una de las crisis internas más graves de las últimas décadas. Las protestas, iniciadas a fines de diciembre por el colapso económico y la fuerte devaluación del rial, derivaron rápidamente en reclamos contra la República Islámica y su estructura de poder.

Irán represión 2

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, la represión estatal dejó al menos 3.919 muertos, una cifra que podría aumentar debido a las restricciones informativas dentro del país. El líder supremo, Alí Jamenei, reconoció por primera vez que las manifestaciones dejaron “varios miles” de fallecidos, aunque atribuyó la responsabilidad a la injerencia extranjera, especialmente a Estados Unidos.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, defendió las políticas del Gobierno y señaló a las sanciones internacionales como uno de los principales factores de la crisis económica, marcada por una inflación cercana al 40 %, el encarecimiento de productos básicos y la pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población.

Pese a que las protestas fueron contenidas por la fuerza, el descontento social persiste, alimentado por la precarización laboral, los bajos salarios y medidas económicas que no lograron estabilizar los precios ni generar alivio duradero.

video protestas en iran 2

Irán cruzó a Donald Trump y advirtió que atacar al Líder Supremo sería "una guerra a gran escala"

En paralelo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, lanzó una dura advertencia contra Donald Trump luego de que el mandatario estadounidense llamara a buscar un nuevo liderazgo en el país persa. Desde Teherán, aseguró que cualquier ataque contra el Líder Supremo, Alí Jamenei, equivaldría a una guerra a gran escala contra la nación iraní.

A través de su cuenta en la red social X, Pezeshkian remarcó las consecuencias de una eventual agresión contra la máxima autoridad religiosa y política de Irán. “Atacar al Líder Supremo de nuestro país equivale a una guerra a gran escala contra la nación iraní”.

La advertencia se produjo luego de que Trump afirmara que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, en declaraciones al portal Político, en el marco de las protestas masivas que sacuden al país. Las manifestaciones se iniciaron tras la devaluación del rial y el impacto de la inflación, y derivaron en consignas abiertamente antigubernamentales contra el régimen del ayatollah Jamenei.