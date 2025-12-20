Ucrania atacó un aeródromo militar de Rusia y alcanzó dos aviones SU-27 + Seguir en









La ofensiva también dañó la torre de control de la base. Se trata del segundo ataque ucraniano contra esta instalación de Belbek en pocos días, ubicada en Crimea.

Uno de los aparatos fue destruido en el ataque. SSU

Ucrania atacó este sábado el aeródromo militar ruso de Belbek, en Crimea, y dañó dos aviones SU-27. La ofensiva fue con drones de su Servicio de Seguridad (SSU) sobre una zona que está anexada a Rusia desde 2014.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El SSU detalló que, aparte de alcanzar a ambos aviones de combate, uno fue destruido y se dañó la torre de control de la base. Este incidente constituye el segundo ataque ucraniano contra esta instalación en pocos días, en un contexto de intensificación de las hostilidades en la región.

Detalles del ataque al aeródromo de Belbek Los proyectiles fueron drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales “Alfa”. Uno de los aparatos, que se encontraba en la pista de rodaje con armamento completo y listo para una misión de combate, fue destruido en el ataque.

Además, la torre de control de la base resultó dañada, lo que podría complicar la organización y el control de los vuelos militares rusos en la zona, según un comunicado oficial del SSU. Ambos aviones afectados tienen un valor de u$s70 millones.

ataque ucrania a crimea Los proyectiles fueron drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales “Alfa”. SSU Como resultado de los ataques selectivos, el SSU detalló que se destruyeron los siguientes vehículos:

Dos sistemas de detección de radar de largo alcance Nebo-SVU (cada uno de ellos con un coste aproximado de entre u$s60 millones y u$s100 millones EEUU);

(cada uno de ellos con un coste aproximado de entre u$s60 millones y u$s100 millones EEUU); Un radar 92N6 del sistema de misiles antiaéreos S-400 Triumph (u$s30 millones de dólares);

del sistema de misiles antiaéreos S-400 Triumph (u$s30 millones de dólares); Sistema de misiles antiaéreos Pantsir-S2 (u$s12 millones de dólares);

Avión MiG-31 con carga de combate completa (entre los u$s30 y 50 millones dependiendo de la configuración y el armamento). Por qué China y Rusia le dan la espalda a Nicolás Maduro y Venezuela en su peor crisis frente a EEUU El gobierno de Estados Unidos intensificó su presión militar sobre Venezuela y expuso al régimen de Nicolás Maduro a su mayor crisis en más de una década, mientras China y Rusia, sus aliados más influyentes, respondieron sin acciones concretas y limitaron su postura a declaraciones diplomáticas que revelan un evidente repliegue de su apoyo tradicional. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, consolidó vínculos estratégicos con Pekín y Moscú para contrarrestar la influencia de Estados Unidos y promover un escenario multipolar. Esa relación fue decisiva en 2019, cuando ambas potencias defendieron la legitimidad de Maduro frente al reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino.

Temas Ucrania

Rusia