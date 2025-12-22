Aguinaldo de diciembre: ¿consumir, ahorrar o invertir? Por Moira Flynn + Seguir en









Llega diciembre y con él, el ingreso más esperado: el aguinaldo. La pregunta que sobrevuela en cada hogar argentino que lo recibe es la misma: ¿lo gasto, lo ahorro o lo invierto? ¿Cómo hacemos para que este dinero no se esfume en el torbellino de gastos de fin de año, o peor aún, para que la inflación no se lo coma mientras espera en la cuenta bancaria?

El aguinaldo es uno de nuestros mejores aliados para crear o robustecer un fondo de emergencia.

En nuestra economía, el aguinaldo es mucho más que una gratificación laboral; es un capital de oportunidad. Y en un país donde la inestabilidad aún acecha, desaprovechar esta herramienta estratégica es un lujo que nadie puede permitirse.La realidad es que el aguinaldo debe dejar de ser una tentación de gasto y convertirse en un mecanismo de planificación financiera. La fórmula para usarlo bien es clara: primero, aseguramos la base; luego, protegemos el capital; y solo al final, disfrutamos.

El dilema de diciembre: ¿Gastar o blindarse? Cuando este dinero extra llega a la cuenta, nos enfrentamos a la triple encrucijada: consumir, ahorrar o invertir. La decisión, sin embargo, no debe ser simultánea, sino secuencial:

Prioridad N°1: Cubrir obligaciones urgentes y evitar financiamiento caro. El rendimiento más alto que puede conseguir cualquier persona es el que se obtiene al evitar pagar intereses caros. Esto significa liquidar o reducir drásticamente deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales con tasas exorbitantes. El aguinaldo es el instrumento ideal para cortar ese ciclo de endeudamiento.

Prioridad N°2: Proteger el valor frente a la inflación. Dejar el dinero quieto en una caja de ahorro tradicional es, de hecho, una pérdida garantizada de poder adquisitivo. Si no se mueve, la inflación, aunque sea moderada, lo irá devorando. Por eso, el remanente debe ser blindado contra la licuación.

Prioridad N°3: El disfrute consciente. Una vez saneadas las cuentas y protegida una porción del capital, sí, es momento de destinar una parte al consumo de fin de año, siempre que sea planificado, no impulsivo. Inversiones que defienden tu dinero

¿Cómo hacemos para que el aguinaldo no se evapore? Debemos buscar instrumentos que nos permitan ganarle, o al menos empatarle, a la variación de precios.

Para el resguardo inflacionario: Si se necesita asegurar el poder de compra en plazos de tres meses en adelante, el Plazo Fijo UVA/CER sigue siendo la opción más segura. Está atado a la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia, garantizando que el capital mantenga su valor real. Para quienes necesitan liquidez de corto plazo, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) conservadores permiten un rescate rápido con riesgo bajo.

La Oportunidad de las Obligaciones Negociables (ONs). Este es el activo que hoy está en el radar de los inversores más astutos. Las ONs, emitidas por empresas privadas, han democratizado el acceso a instrumentos que ofrecen rendimientos en dólares o que ajustan por dólar (dólar-linked). Permiten diversificar la inversión fuera del riesgo bancario tradicional, ofrecen pagos periódicos de intereses y son ideales para transformar una porción del aguinaldo en un ahorro de mediano plazo que genera renta. La disciplina de diciembre es la clave para el 2026 El último mes del año es el más traicionero para nuestras finanzas. La clave para que el aguinaldo no se diluya es la separación inmediata del capital.

La recomendación es simple y efectiva: al recibir el pago, apartar y bloquear un porcentaje fijo (10% al 20%). Luego de eso destinar instantáneamente a un instrumento que exija un plazo mínimo, sea un Plazo Fijo UVA o la compra de una ON. Este simple acto de disciplina financiera evita la tentación de tocar ese dinero y asegura que no comenzarás el 2026 en cero. El aguinaldo es uno de nuestros mejores aliados para crear o robustecer un fondo de emergencia. En un entorno económico propenso a los sobresaltos, aprovechar esta entrada extra es la acción más concreta que tiene el ciudadano para ganar control, reducir la vulnerabilidad y construir, ladrillo a ladrillo, una mayor estabilidad financiera personal.

