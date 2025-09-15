Experta en longevidad reveló la clave de su dieta diaria para cuidar la salud

Se llama Vonda Wrigh, es médica clínica hace más de 20 años y ejerció como cirujana académica en la Universidad de Pittsburgh. Dijo cuál es el principal método para mantener la vitalidad con el paso de los años.

La médica compartió cómo es su dieta diaria y qué alimentos elige no consumir: "Me concentro en una nutrición limpia y completa".

La médica clínica Vonda J. Wrigh, especialista estadounidense con más de dos décadas de investigación en el envejecimiento del sistema musculoesquelético , compartió su rutina nutricional personal clave para mantenerse saludable . “Me concentro en una nutrición limpia y completa” , expresó la doctora.

Wright ejerció como cirujana académica en la Universidad de Pittsburgh y es conocida como la “doctora de longevidad” . La experta estudió por más de dos décadas a personas envejecidas de diferentes poblaciones que se mantenían activas , como participantes de los National Senior Games de Estados Unidos, un evento bianual para atletas de 50 años en adelante.

En ese estudio, su objetivo era terminar con la idea de que envejecer era ir hacia un declive inevitable . “El mantra que establecí a principios de la década de 2000 fue: ‘Voy a cambiar la forma en que envejecemos en este país’ ”, afirmó la especialista.

La especialista Vonda J. Wrigh decidió compartir su dieta personal como un ejemplo práctico de sus hallazgos, a sus 58 años. Su plan de comida incluye proteínas y vegetales, evitando en gran medida los azúcares y carbohidratos refinados . Los principales alimentos que consume son:

Verduras de hojas verdes como la espinaca y la col rizada

como la espinaca y la col rizada Lácteos

Huevos

Carne animal

Pan de masa madre

“Como mucha col rizada, incluso en el desayuno. Desayuno ensalada”, aseguró. “Me concentro en consumir 130 gramos de proteína al día para poder desarrollar los músculos que necesito”, explicó la experta.

Wrigh comentó que evita los carbohidratos simples, como el pan blanco, que pueden provocar picos en los niveles de azúcar en sangre: “No consumo azúcar a diario. Y por eso, puedo sentir físicamente la diferencia en mi cuerpo“.

Como alternativa para reemplazar los carbohidratos simples, la médica prepara pan de masa madre cada dos semanas y lo congela. Este alimento reduce el índice glucémico y aporta otros nutrientes: “Es saludable y está hecho con bacterias fermentadas”.

“Siento la somnolencia en mi cerebro cuando como azúcar. Así que me concentro en una nutrición antiinflamatoria, que es buena para mi cuerpo y mi cerebro“, afirmó Wrigh. Para finalizar, agregó: “Esas son formas realmente sencillas de mantenerme saludable desde el punto de vista nutricional”.