Reino Unido y EEUU sellan alianzas en tecnología y energía nuclear durante la visita de Donald Trump

La visita de Estado incluirá anuncios de cooperación tecnológica, inversiones millonarias y un pacto sobre energía nuclear civil entre Londres y Washington.

Trump realizará su segunda visita de Estado a Gran Bretaña entre el 16 y el 18 de septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump realizará su segunda visita de Estado a Gran Bretaña en menos de dos meses. El viaje será del 16 al 18 de septiembre, y estará marcado por la pompa real británica, pero también por el anuncio de acuerdos clave en materia tecnológica y energética , además de negociaciones comerciales de alto impacto económico.

Trump y la primera dama, Melania, participarán de un recorrido en carruaje, un banquete de Estado y un desfile aéreo militar , parte del tradicional despliegue ceremonial británico con el que el gobierno busca impresionar al mandatario y reforzar los vínculos en defensa, seguridad y energía.

La agenda incluye acuerdos en tecnología e inversiones en proyectos de energía nuclear civil.

El primer ministro Keir Starmer recibirá al presidente estadounidense en su residencia de Chequers el jueves, donde se espera avanzar en cuestiones como Ucrania y en los prometidos aranceles más bajos para el acero y el aluminio.

Ambos líderes firmarán “una alianza tecnológica líder a nivel mundial” y sellarán convenios multimillonarios para desarrollar pequeños proyectos nucleares, algunos de los cuales podrían alimentar futuros centros de datos de IA.

Un portavoz de Starmer declaró: “La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos es la más sólida del mundo. Esta semana estamos logrando un cambio radical en esa relación”.

Starmer, que se autodefine como socialista, y Trump, un político que llevó al Partido Republicano más a la derecha, lograron superar sus diferencias para consolidar una relación pragmática.

donald-trump-keir-starmer-g7-3BJRPY4-2880px_0 Starmer y Trump buscarán cerrar los aranceles pendientes sobre acero y aluminio.

Comercio e inversiones

El acuerdo económico que Starmer alcanzó con Trump ya incluye la reducción de aranceles a automóviles, mientras que los de acero y aluminio siguen pendientes. “En lo que respecta al acero, nos aseguraremos de tener un anuncio lo antes posible”, aseguró el ministro de Negocios, Peter Kyle.

En paralelo, Londres anunció más de 1.250 millones de libras de inversión estadounidense de compañías como PayPal y Bank of America. Además, se esperan anuncios de Nvidia, OpenAI y CoreWeave como parte de la alianza tecnológica.

Reino Unido echó a su embajador en EEUU

La visita también estará atravesada por la reciente destitución de Peter Mandelson, quien fue desplazado de manera inmediata por sus vínculos amistosos y comerciales con el multimillonario fallecido Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores y tráfico sexual. Su remoción, se dió el jueves pasado, a pocos días de la visita oficial del presidente Donald Trump al Reino Unido.

AFP__20250911__746K763__v4__MidRes__FilesBritainUsPoliticsMandelson La destitución de Peter Mandelson por sus vínculos con Jeffrey Epstein complica la visita.

Peter Mandelson, conocido como un “peso pesado” del laborismo y maestro del manejo mediático, compartió con Epstein viajes a su isla privada, vuelos en su avión conocido como "Lolita Express" e incluso residió en su casa de Nueva York mientras el financista estaba en prisión. Además, lo acompañó como “coach” legal, una relación que ahora se considera incompatible con su representación diplomática.