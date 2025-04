Muerte del papa Francisco: un sobrino de Jorge Bergoglio confesó que "no esperaba este desenlace"

Mauro Bergoglio recordó a al papa Francisco y se sinceró: "Él siempre fue muy ameno, de hacer muchas bromas". También dijo que no estaría llegando con el dinero para despedirlo.

Uno de los sobrinos del papa Francisco expresó su pesar de cara a su despedida en los próximos días . Mauro Bergoglio habló por última vez con el Santo Padre luego de una de sus últimas internaciones y confesó que "no esperaba este desenlace", en diálogo con C5N .

" Fue muy sorprendente cómo terminó todo esto. Yo lo veía que estaba agitado y le costaba hablar, pero no esperaba este desenlace ", apuntó luego de ser consultado sobre sus últimas charlas. Al ser consultado sobre cómo era su tío en la intimidad, expresó: "Él siempre fue muy ameno, de hacer muchas bromas y de trato agradable. Tenía un humor muy lindo", recordó.

Una vez que ascendió al lugar de Papa, Mauro se sinceró sobre que la relación con él no cambió: " Para mí siempre fue mi tío, más allá de que tuviera un cargo . Le gustaba mucho comer y cocinarse su propia comida". También agregó: "N o dependía de nadie para hacer las cosas, nunca dependió, y eso habla bien de él . Jamás pidió nada a nadie, siempre hizo todo por su propios medios y era muy hogareño".

Por último, Mauro fue consultado sobre si irá a despedirlo y confesó que su intención es que sí pero "no está llegando con la plata": "Estoy haciendo lo posible pero se me está complicando".

El otro Bergoglio: la historia del sobrino-nieto del papa Francisco que juega en el fútbol de Italia

La muerte del papa Francisco dejará una profunda huella en millones de personas alrededor del mundo, pero también en alguien que, más allá del lazo espiritual, tenía una conexión familiar con él: su sobrino-nieto, Felipe Bergoglio.

El joven, de 21 años, vive en Italia donde se desempeña como defensor en el Castiglionense 1919, un modesto club de la región Toscana que compite en la quinta división del fútbol italiano.

Felipe, cuyo pase pertenece al Trestina de la Serie D, no ha tenido demasiadas oportunidades en el primer equipo, pero su apellido lo ha hecho conocido incluso fuera de las canchas. A pesar de no haber tenido contacto directo con el papa Francisco, siempre existió la esperanza de un encuentro personal en el Vaticano, algo que, lamentablemente, no llegó a concretarse.