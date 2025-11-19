Murieron cinco turistas en la Patagonia de Chile tras quedar atrapados por un brutal temporal + Seguir en









Dos mexicanos y tres europeos fallecieron en una de las rutas más peligrosas del parque chileno, mientras otros cuatro visitantes fueron rescatados con vida.

El temporal sorprendió al grupo en una de las rutas más exigentes del parque.

Al menos cinco turistas murieron en el Parque Nacional Torres del Paine después de que un temporal sorprendiera a un grupo de nueve visitantes que recorría una zona montañosa de difícil acceso. La Delegación Presidencial de Magallanes confirmó el fallecimiento de dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y una británica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Todos pertenecían al grupo que había sido reportado como desaparecido el lunes, lo que derivó en un operativo de búsqueda urgente. Las autoridades informaron que los cuatro sobrevivientes fueron hallados con vida y que, tras su rescate, la operación se dio por concluida.

Los excursionistas realizaban el circuito del sector Los Perros, una de las rutas más exigentes del parque, donde las condiciones climáticas se volvieron extremas: una fuerte nevada cubrió la zona y los vientos alcanzaron casi los 200 km/h, imposibilitando la continuidad del trekking.

1743770812876-chilewebp (1).png Los vientos llegaron a casi 200 km/h y la nevada complicó el rescate. Repatriación de los cuerpos y operativo aéreo condicionado al clima Las autoridades iniciaron los trámites con los organismos diplomáticos correspondientes para repatriar los cuerpos de las cinco víctimas. La Fiscalía autorizó el traslado y se puso en marcha un operativo de evacuación que priorizará el uso de helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile, siempre que las condiciones meteorológicas permitan volar.

El presidente chileno, Gabriel Boric, expresó su solidaridad con los familiares a través de un mensaje publicado en X: “Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”.

Una ruta para expertos en un parque de fama mundial El tramo donde ocurrió la tragedia es considerado uno de los más complejos del parque debido a la combinación de terreno inestable y clima impredecible. Según la agencia EFE, solo se recomienda para senderistas con amplia experiencia y excelente preparación física. patagonia de chile El gobierno chileno gestiona la repatriación de los cuerpos junto a los países de origen. X: @AgendaVesp42778 Torres del Paine, ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica, a 60 kilómetros de Puerto Natales, es uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Chile. Sus cumbres, ríos, lagos y glaciares atraen a cientos de miles de visitantes cada año: solo en la temporada 2024-2025 ingresaron 380.000 personas, la mayoría turistas extranjeros. El prestigio internacional del lugar no es nuevo. En 2013, la revista National Geographic lo ubicó entre los cinco sitios más hermosos del planeta y el portal Virtual Tourist lo destacó como la octava maravilla del mundo. Su espectacular belleza, sin embargo, convive con desafíos naturales extremos que pueden resultar letales para quienes no estén preparados.

Temas Chile

turista

Temporal