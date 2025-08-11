Murió Miguel Uribe Turbay: ¿Qué se sabe del adolescente que lo baleó dos meses atrás?

Un adolescente de tan solo 15 años es el principal sospechoso del ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay durante un acto de campaña. Los cargos que se le imputan y lo que se conoce del menor de edad.

Después de dos meses de agonía, Miguel Uribe Turbay perdió la vida como consecuencia del ataque sufrido durante un acto de campaña el 7 de junio pasado.

El sospechoso de 15 años que disparó contra el candidato a presidente de Colombia, Miguel Uribe Turbay , causándole la muerte después de dos meses de agonía, se encuentra detenido y con estricta custodia .

Además del adolescente, hay otras cinco personas que están detenidas . La Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego . El adolescente, por su parte, no aceptó los cargos .

Mientras la identidad del menor de edad se mantiene bajo reserva, el propio presidente de Colombia Gustavo Petro había informado a través de su cuenta de X -ex Twitter- algunos detalles sobre el adolescente capturado después del ataque. En su momento, Petro había asegurado que el sospechoso había sido identificado con anterioridad al ataque por las autoridades como un perfil de alta conflictividad. De hecho, el chico había formado parte de un programa gubernamental para jóvenes en riesgo llamado "Jóvenes en Paz".

“El informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva , sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente”, fue el mensaje de Petro en su red social.

El día del ataque, el chico había llegado entre 3 y 4 horas antes a la plaza donde se realizaría luego el acto de campaña. Lo hizo en motocicleta y dialogó con unos sujetos en una camioneta. Cargó dinero -menos de un dólar- en su celular y se mantuvo rondado el lugar. La policía investiga si fue coptado por una banda para realizar el ataque.

Miguel Uribe Turbay era senador en Colombia. Durante dos meses permaneció internado luchando por su vida.

Urite Turbay de 39 años había sido atacado durante un acto de campaña en Bogotá el día 7 de junio y, después de pelear por su vida por dos meses, su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó el fallecimiento de Uribe Turbay.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Tarazona escribió para despedirlo: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor", junto a una foto de ambos, y cerró: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

Así fue el ataque a Miguel Uribe

El precandidato a la presidencia en Colombia por el partido Centro Democrático estaba participando de un acto de campaña cuando recibió dos tiros.

El sospechoso de 15 años, quien sería supuestamente quien efectuó los disparos, había intentado huir, pero las autoridades lograron capturarlo. De hecho, el joven recibió un impacto de bala en la pierna y los presentes en el lugar ayudaron a las autoridades en su intento por detenerlo.

Uribe Turbay fue llevado de manera urgente al hospital más cercano y luego trasladado a un centro de mayor complejidad. Estuvo dos meses luchando por sobrevivir, pero el senador falleció.

Miguel Uribe Turbay era crítico del gobierno de Gustavo Petro por la escalada de violencia en las calles.

Quién fue Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue miembro del partido uribista Centro Democrático. Su madre, Diana Turbay, era periodista. Ella fue secuestrada y asesinada en el año 1991 por hombres de Pablo Escobar. Además, era nieto del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó Colombia entre 1978 y 1982.

Uribe Turbay era muy crítico del actual presidente Gustavo Petro, sobre todo por la inseguridad que escaló en su país en el último tiempo, con violencia a flor de piel en las calles.

Uribe Turbay era hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada por Pablo Escobar.

Fue senador desde el año 2022 y anteriormente se desempeñó como secretario de Gobierno de Bogotá y concejal de la misma ciudad. Además, fue candidato como alcalde, pero perdió en el 2019.