Una mujer turca reclama ser hija de Donald Trump y exige una prueba de ADN + Seguir en









Necla Ozmen, de 55 años, asegura que le revelaron que el mandatario estadounidense sería su padre biológico y busca que tribunales de Turquía y de EEUU ordenen una pericia que confirme o descarte el supuesto vínculo.

Necla Ozmen tiene 55 años y exige una prueba de ADN para comprobar la filiación.

Necla Ozmen, ciudadana turca de 55 años, inició acciones judiciales simultáneas en Turquía y Estados Unidos para que se autorice un test de ADN que determine si existe un vínculo biológico con Donald Trump. La mujer afirma que en 2017 se enteró de que podría no ser hija de la pareja que la crió y asegura que la presunta relación extramatrimonial entre Trump y una estadounidense llamada Sophia, a fines de la década de 1960, sería el origen de su nacimiento. El caso no cuenta con evidencia documental o científica presentada públicamente y fue rechazado en una primera instancia judicial en Ankara.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nacida en 1970 y registrada oficialmente como hija de Satõ y Dursun Özmen —quien falleció en 2009—, Ozmen sostiene que creció en Turquía sin sospechar de su procedencia hasta que, según su relato, la mujer que la crió le señaló a Trump en televisión y le dijo: “Este hombre es tu padre”. A partir de ese momento, inició consultas legales y diplomáticas para avanzar en la aclaración de su identidad.

La historia fue difundida inicialmente por la agencia Dha y replicada por medios locales. En esas entrevistas, Ozmen aseguró que su reclamo “no tiene fines económicos ni políticos” y que su objetivo es confirmar o descartar la supuesta filiación mediante una pericia genética. “Solo quiero saber si es mi padre”, dijo.

0x0-the-secret-daughter-ankara-resident-necla-ozmen-claims-she-is-us-president-donald-trumps-child-1767216974767 Necla Ozmen busca parecidos entre el clan Trump. Primer revés judicial y nueva estrategia La primera solicitud de investigación presentada en un tribunal de Ankara fue desestimada por falta de elementos que justificaran una pesquisa formal. Tras la negativa, Ozmen apeló el fallo e inició gestiones paralelas ante la embajada estadounidense en Turquía y tribunales de EEUU, con el propósito de que alguna jurisdicción habilite la realización del estudio.

A la fecha, no se conocen pruebas independientes —como documentos, testimonios verificables o análisis previos— que respalden su versión. Tampoco hubo comentarios oficiales de Trump ni de su entorno.

Reacciones en Turquía El caso generó atención mediática por involucrar al presidente estadounidense, pero especialistas en derecho consultados por medios turcos remarcaron que afirmaciones personales sin evidencia inicial rara vez permiten abrir procesos de filiación transnacionales, especialmente cuando afectan a mandatarios en funciones. Pese a las dificultades, Ozmen afirma que continuará los trámites hasta obtener una respuesta definitiva sobre su origen biológico.

Temas Donald Trump