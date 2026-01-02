Tensión en Irán: suman seis los muertos en las protestas y Donald Trump amenaza con actuar

Las manifestaciones por el aumento del costo de vida continúan en varios puntos del país. Washington, en alerta.

La represión de las protestas en Irán por la devaluación del rial y el aumento de la inflación causaron al menos seis muertos y recrudecieron la tensión con EEUU , donde el presidente Donald Trump advirtió sobre que está “listo para actuar”.

"Estamos preparados y listos para actuar", avisó Trump en una publicación en las redes sociales. Washington atacó las instalaciones nucleares iraníes en junio, sumándose a una campaña aérea israelí dirigida contra el programa atómico y la cúpula militar de Teherán .

El alto funcionario iraní Ali Larijani respondió a los comentarios del presidente estadounidense advirtiendo que la interferencia de Estados Unidos en asuntos internos iraníes equivaldría a la desestabilización de toda la región . Irán respalda a grupos en Líbano, Irak y Yemen.

Los comentarios se produjeron mientras un funcionario local en el oeste de Irán, donde se registraron varias muertes, fue citado por medios estatales advirtiendo que cualquier disturbio o reunión ilegal se responderá "con decisión y sin indulgencia", aumentando la probabilidad de una escalada.

Las protestas de esta semana por la aceleración de la inflación se han extendido por todo Irán, con enfrentamientos mortales entre manifestantes y fuerzas de seguridad centrados en las provincias occidentales de Lorestán , Chaharmahal y Bajtiari .

Los medios estatales y grupos de defensa de los derechos han informado de al menos seis muertos desde el miércoles, entre ellos un hombre que, según las autoridades, era miembro del grupo paramilitar Basij, afiliado a la poderosa Guardia Revolucionaria.

En las últimas décadas, Irán se ha librado de estallidos sociales de la mano de la represión y detenciones masivas. No obstante, los problemas económicos pueden dejar a las autoridades más vulnerables ahora, según analistas.

Las protestas de esta semana son las mayores de los últimos tres años, desde que a fines de 2022 las manifestaciones a escala nacional desencadenadas por la muerte de una joven detenida paralizaron Irán durante semanas, con centenares de muertos según los grupos de derechos humanos.

El presidente, Masoud Pezeshkian, adoptó un tono conciliador en estas protestas, iniciadas por comerciantes, prometiendo dialogar con ellos sobre la crisis por el costo de la vida, a pesar incluso de que los grupos de derechos dijeron que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes.

El jueves, antes de que Trump amenazara con tomar medidas, Pezeshkian reconoció que los fallos de las autoridades están detrás de la crisis. "La culpa es nuestra. No hay que buscar culpables en Estados Unidos ni en nadie. Debemos servir de forma correcta para que la gente esté satisfecha con nosotros", afirmó.

El Gobierno iraní está intentando aplicar un programa de liberalización económica, pero una de sus medidas, la desregulación de algunos cambios de divisas, contribuyó a una fuerte caída del valor del rial en el mercado no oficial.

Esto ha agravado la inflación, que ronda el 36% desde marzo, incluso según estimaciones oficiales, en una economía golpeada por las sanciones occidentales por el programa nuclear iraní.