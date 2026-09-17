Nigeria: al menos 48 muertos y más de 100 intoxicados tras consumir una bebida que podría contener metanol

El episodio ocurrió en el estado de Ondo, después del consumo de una marca de fabricación local. La Policía detuvo a 15 personas y uno de los sospechosos producía las bebidas.

Al menos 48 personas murieron y más de 100 debieron recibir tratamiento médico después de consumir una bebida local en el estado de Ondo , ubicado en el sur de Nigeria , según informaron las autoridades este jueves.

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Los casos se concentraron principalmente en las áreas de gobierno local de Odigbo e Irele . El comisario de Salud de Ondo, Banji Ajaka , señaló a The Associated Press que se estima que unas 182 personas resultaron afectadas en total. Algunos de los pacientes que enfermaron después de ingerir el brebaje lograron recuperarse y recibieron el alta hospitalaria.

La Policía detuvo a 15 personas en el marco de la investigación para determinar qué provocó la intoxicación masiva. Abayomi Jimoh , vocero de la Policía de Ondo, informó que uno de los arrestados se dedicaba a producir bebidas “que se sospecha contienen metanol y está ayudando a la policía con las investigaciones”.

De esta manera, los investigadores intentan establecer si la presencia de metanol en la bebida estuvo detrás de las muertes y las intoxicaciones registradas durante los últimos días. Según informaron medios locales, la primera muerte vinculada al episodio se produjo hace casi dos semanas .

Ajaka explicó que los efectos aparecieron rápidamente entre algunas de las personas que consumieron la bebida y describió las graves consecuencias observadas.

"Ocurrió muy rápido. Una vez que consumió, dependiendo de la cantidad, los riñones dejarán de funcionar, la vista fallará, el cerebro se dañará", afirmó el funcionario sanitario.

Las autoridades continuaron atendiendo a los afectados mientras avanzó la investigación para determinar el origen de la bebida y su composición, además del origen de la contaminación.

El consumo de bebidas de fabricación local en Nigeria

El consumo de bebidas alcohólicas producidas localmente es habitual en Nigeria, especialmente en las zonas rurales, donde suelen representar una alternativa más económica.

El país es el más poblado de África y las autoridades implementaron diferentes restricciones sobre la comercialización de determinadas presentaciones de alcohol.

La Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos y Medicamentos prohíbe a nivel nacional la venta de bebidas alcohólicas en bolsitas y pequeños recipientes de plástico. El organismo sostiene que este tipo de envases facilita el acceso al alcohol por parte de niños y jóvenes.

Mientras más de un centenar de personas continuaron bajo atención médica, la investigación quedó centrada en determinar si la bebida consumida contenía metanol y establecer las responsabilidades por la intoxicación masiva.