Convocaron a una falsa prédica religiosa y abrieron fuego contra los asistentes: la masacre que sacude a Nigeria + Seguir en









La violencia no dejó prácticamente ningún sector del pueblo en pie: comercios destruidos, casas reducidas a cenizas y una comunidad paralizada por el terror.

Caos en Nigeria tras un ataque yihadista en el que fueron asesinadas al menos 170 personas.

Lo que empezó como una supuesta invitación a rezar terminó convertido en una masacre planificada. En las aldeas de Woro y Nulu, en el estado de Kwara, en el centro-oeste de Nigeria, combatientes yihadistas engañaron a la población con una falsa prédica religiosa y luego abrieron fuego contra los asistentes, dejando un saldo de al menos 170 personas asesinadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante tres días, los habitantes continuaron enterrando a sus muertos. Los cuerpos, envueltos en telas blancas, fueron trasladados en camiones improvisados mientras todavía salía humo de las construcciones incendiadas.

Los testimonios coinciden en la mecánica del ataque. Los agresores ejecutaron de manera sistemática a los hombres, incluidos niños, mientras secuestraban a mujeres y niñas, que fueron llevadas hacia zonas rurales. “Cuando comenzaron los disparos, todos entendieron que no se trataba de predicar”, relató un sobreviviente. La huida fue caótica y, para muchos, imposible.

La violencia no dejó prácticamente ningún sector del pueblo en pie: comercios destruidos, casas reducidas a cenizas y una comunidad paralizada por el terror.

Continúan los entierros y hay desaparecidos El horror no terminó con la retirada de los atacantes, ya que según residentes locales, los entierros todavía no concluyeron y existen personas desaparecidas, lo que hace temer que la cifra final de víctimas sea aún más elevada. La oficina local de seguridad permaneció cerrada tras el ataque, lo que profundizó la sensación de abandono.

Ante la magnitud del crimen, el presidente Bola Tinubu ordenó el despliegue de un batallón del Ejército en el distrito de Kaiama. Se trata del ataque más letal registrado este año en Kwara, una región fronteriza con Níger que en los últimos meses comenzó a sentir con mayor fuerza el avance de grupos extremistas. nigeria IMAGENES SENSIBLES. Al menos 170 muertos tras el ataque en Nigeria. Reuters Estados Unidos condenó formalmente la masacre y expresó su respaldo a las acciones militares dispuestas por Abuja, al tiempo que advirtió que el número de víctimas aún no está plenamente confirmado. Desde la embajada norteamericana calificaron el hecho como una “atrocidad” y reclamaron que los responsables sean llevados ante la Justicia. El Gobierno nigeriano atribuyó el ataque al grupo Boko Haram, aunque evitó difundir cifras oficiales. Mientras el gobernador de Kwara habló de un número sensiblemente menor de muertos, líderes comunitarios insisten en que la dimensión real de la tragedia supera ampliamente los datos oficiales y marca un punto de inflexión en la expansión del yihadismo hacia zonas que hasta ahora habían quedado relativamente al margen del conflicto.

Temas Nigeria

Ataques

religiones