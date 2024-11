Nueva York eliminó una ley que penalizaba la infidelidad

gobernadora Kathy Hochul.png La gobernadora Kathy Hochul afirmó que estas decisiones no deben resolverse "en los tribunales".

Hochul hizo hincapié en que la norma pertenece al pasado y no referencia la libertad de los tiempos actuales: "Estas situaciones deben resolverse en el ámbito personal, no en los tribunales". La decisión no tuvo un impacto solamente en lo legal, sino también en el derecho a la privacidad de las personas a manejar su vida íntima como ellos lo consideren.