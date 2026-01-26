La Organización Mundial por la Paz denuncia que una persona se hace pasar por su titular + Seguir en









La Organización Mundial por la Paz (OMPP) emitió una advertencia pública sobre el accionar de una persona que, según denunció, se presenta falsamente como titular de la entidad.

La entidad sostiene que Delgado Cedillo no es miembro de la organización

A través de un comunicado firmado por su presidente y fundador, Carlos Peralta, la organización —que afirma tener presencia en 185 países— alertó sobre la circulación de documentos atribuidos a un supuesto “presidente global”, Samuel Delgado Cedillo, los cuales no estarían autorizados por el Comité de Ética ni por las autoridades legítimas de la OMPP.

Según el texto, la entidad sostiene que Delgado Cedillo no es miembro de la organización y que habría intentado registrarse en Italia como presidente utilizando documentación irregular. También lo acusa de atribuirle a la OMPP la entrega de distinciones a personas vinculadas al narcotráfico, designaciones que la organización negó y afirmó haber desmentido oportunamente.

El comunicado agrega que el denunciado habría utilizado el nombre de la OMPP para presentar como propias publicaciones internacionales vinculadas a mensajes de paz y proyectos editoriales desarrollados, según la entidad, por Carlos Peralta y su equipo durante más de una década, con apoyo de referentes internacionales y organismos multilaterales.

Finalmente, la OMPP remarcó que existe una única Organización Mundial por la Paz y llamó a verificar su legitimidad a través de sus canales oficiales.