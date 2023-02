Para Putin, la relación entre Rusia y China aumenta la estabilidad mundial

Además, señaló que espera la visita formal de al presidente chino Xi Jinping, la cual está prevista para la primavera. "Estamos alcanzando nuevos horizontes", agregó.

El hecho de que Putin mantenga reuniones presenciales con funcionarios chinos reafirma el buen vínculo entre ambos países, en el marco de una guerra con Ucrania que no cesa.

Xi Jinping Putin.jpg

El jefe de la diplomacia china, en este sentido, expresó la voluntad de "reforzar la asociación estratégica y la cooperación en todas las direcciones" . Además, aseguró que las relaciones ruso-chinas "no están dirigidas contra terceros países y resisten a sus presiones".

China busca oficiar como mediador entre Rusia y Ucrania, motivo por el cual busca implementar un plan de paz. Sin embargo, los motivos y el interés chino de cesar el conflicto bélico se centrarían en disminuir la hegemonía y relevancia de Estados Unidos.

Estados Unidos cobra relevancia en la invasión rusa a Ucrania

El presidente Joe Biden aseguró el martes que Estados Unidos mantendrá "sin flaquear" el apoyo a Ucrania, en un discurso en Polonia con motivo del primer aniversario de iniciada la guerra entre Rusia y Ucrania.

"No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos" de mantener esa postura, proclamó Biden ante una multitud congregada frente al Castillo Real de Varsovia. "Ucrania nunca será una victoria para Rusia", sostuvo.

"Kiev se mantiene fuerte, orgullosa, de pie y, lo que es más importante, libre", añadió Biden, afirmando que el presidente ruso Vladimir Putin se creía "duro" pero topó con la "voluntad de hierro" de Estados Unidos.

Biden, que el lunes efectuó una visita sorpresa a Kiev, negó además que las potencias occidentales planeen atacar a Rusia.