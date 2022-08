Escándalo en Paraguay: renuncia el vicepresidente acusado de corrupción por Estados Unidos

Poco antes, el embajador de Estados Unidos en Asunción, Marc Ostfield, en una conferencia de prensa en la delegación diplomática, acusó a Velázquez de corrupto y anunció su inclusión en la lista negra, mientras que en Washington el secretario de Estado, Antony Blinken, emitió un comunicado en el mismo sentido.

https://twitter.com/USAmbPY/status/1558086101692284932 #EEUU designa al vicepresidente Hugo Velázquez y a Juan Carlos Duarte por participación en actos de corrupción significativos. Seguiremos trabajando con @MaritoAbdo y su gobierno, contra la corrupción e impunidad, al tiempo de promover el crecimiento económico de ambos países. https://t.co/3jDYvE2SNl — Marc Ostfield (él/he) (@USAmbPY) August 12, 2022

El embajador explicó que el vicepresidente de Paraguay obstruyó una investigación que lo amenazaba a él y sus intereses financieros, ofreciendo un soborno de un millón de dólares a un funcionario, informó Última Hora.

"Fue muy volátil la denuncia de un supuesto soborno, no sé si hay causa penal. No tengo idea de la acusación. Debo cuidar los principios por los cuáles he luchado", se defendió Velázquez. La incorporación en la lista estadounidense también alcanza a su familia.

El vicepresidente contó, además, que tres minutos antes del anuncio de Washington el presidente Mario Abdo Benítez le comunicó que su nombre iba a ser incluido en la lista negra de Estados Unidos.

Quién es Héctor Velázquez

Héctor Velázquez, quien fue durante años fiscal en la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, era candidato a la presidencia de Paraguay en las elecciones internas del gobernante Partido Colorado que se llevarán a cabo a finales de diciembre representando el movimiento del presidente Abdo.

Estados Unidos había ya apuntado al expresidente paraguayo Horacio Cartes, quien gobernó el país entre 2013 y 2018, por obstruir "una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político".

"Todas las designaciones de los Estados Unidos tienen un proceso de revisión rigurosa de muchos meses. Para nosotros, nuestra prioridad como embajada es hacer todo lo posible para combatir la corrupción y la impunidad y vamos a utilizar todos los elementos que tenemos disponibles", agregó Ostfield.