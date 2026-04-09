El Senado aprobó ascensos de autoridades militares: otro revés para el subjefe de la Fuerza Aérea

La Cámara alta avaló sin debate los pliegos de la cúpula castrense y un amplio paquete de promociones, mientras volvió a trabarse por falta de consenso político el caso del brigadier Marcelo Monetto.

El Senado confirmó los ascensos de las máximas autoridades militares del país. En la sesión plenaria del jueves los legisladores aprobaron la promoción al grado de almirante para Marcelo Dalle Nogare , Jefe del Estado Mayor Conjunto; de teniente general para Oscar Zarich , Jefe del Ejército; de brigadier general para Gustavo Valverde , titular de la Fuerza Aérea y de almirante para Juan Carlos Romay , jefe de la Armada.

Sin debate y a mano levantada se votaron los ascensos de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de un extenso listado de oficiales superiores, generales, coroneles, tenientes coroneles y grados equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea que integran la conducción castrense.

En el camino y por segunda vez quedó relegado el actual subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier Marcelo Monetto, está mencionado en una causa por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.

En la primera semana de marzo de 2025 la Comisión Unicameral de Acuerdos del Senado liderada en aquel momento por la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) recibió la impugnación al ascenso del brigadier Monetto , actual subjefe de la Fuerza Aérea, cuyo pliego para llegar al grado de brigadier mayor viene en revisión desde 2024 por falta de consenso político, no alcanzan los votos positivos.

El planteo impugnatorio lo formuló la ex cadete AMMP de la Escuela de Aviación Militar y esta archivado en la secretaría administrativa de la Comisión.

En el texto de impugnación al ascenso de Monetto se agregan citas del expediente de reincorporación resuelto por el juez Miguel Vaca Narvaja ante el amparo que había presentado la cadete tras ser dada de baja de la Escuela en el contexto de un penoso suceso de agresión sexual de la que fue víctima en 2019.

En esencia, la presentación de la cadete AMMP apuntó -con datos formales reproducidos de expedientes de dos juzgados federales de Córdoba, tribunal de Vaca Narvaja y Alejandro Sánchez Freytes- a señalar conductas reprochables de Monetto en perjuicio de su persona cuando el alto oficial ejercía de director de la Escuela de Aviación.

Una defensa a lo Pirro

El brigadier mayor Gustavo Valverde, titular aeronáutico que sí obtuvo ayer la promoción a brigadier general emprendió una defensa a lo Pirro de la designación de dos altos oficiales a poco de haber asumido el puesto en la Fuerza Aérea a principios de 2024. Palabras más o menos dijo a la entonces jefa de gabinete de asesores de Defensa, Luciana Carrasco, que si las autoridades no aprobaban a los colaboradores que había seleccionado para la conducción superior pediría el retiro de la fuerza.

Se trató del cuestionado Monetto, a quien había elegido como su mano derecha; de subjefe del arma y del entonces Inspector General, brigadier Hugo Dirié.

En aquella oportunidad aún no habían trascendido a la opinión pública los reproches judiciales a Monetto ni tampoco el affaire de fotos hot de una soldado voluntaria en oficinas privadas del Inspector General que más tarde serían el disparador del pase a retiro de Dirié, sin haber logrado el ascenso.

Valverde sostuvo a Monetto y reincidió en la presentación del pliego, esperó la nueva composición del Congreso en 2026, pero nuevamente por segunda vez no hubo consenso político en el Senado para digerir la promoción del alto oficial enredado en expedientes de la justicia federal.

La terquedad del jefe aéreo que no alcanza a visualizar las cuestiones políticas de “oportunidad, mérito y conveniencia”, -vara de medida de los legisladores-, desató furias internas que estaban en barbecho entre los aviadores.

Ocurrió que el titular aeronáutico no incluyó en el pliego girado a principios de año al ministro de Defensa a ninguno de los brigadieres que estaban en condición de ascender a brigadier mayor.

Son cinco brigadieres; Marcelo Ramadori, director General de Educación, Fabián Capellino, director general de Planes, Programas y Presupuesto, Anibal Leiva, comandante de Alistamiento y Adiestramiento, Ricardo Cappabianca, Inspector General y Rodolfo Echegaray, director General de Personal y Bienestar que tienen 3 años de antigüedad en ese grado, reúnen mérito y tiempo cumplido reglamentario para ser considerados a la jerarquía inmediata superior: brigadier mayor y quedaron fuera del listado.

El cepo se puso porque Valverde no quería que su compañero de promoción y subjefe de la fuerza, Monetto, que tiene grado de brigadier, sea superado por estos 5 oficiales más modernos y quede obligado a pasar a situación de retiro, explicaron fuentes al tanto de la interna. “Dejó a la Fuerza Aérea sin integrantes de conducción superior, en inferioridad de jerarquía frente al Ejército y la Armada” agregaron.

El mal trago para la fuerza incluyó otra postergación, el vicecomodoro Rubén Algieri, un caso que viene impugnado desde 2022 por una presentación del gremio ATE a raíz de una denuncia de acoso sexual y laboral contra el médico militar.