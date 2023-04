Perú: el Congreso debatirá este martes la destitución de Boluarte

Luego de cinco meses en el poder, el Congreso de Perú decidirá mañana si la presidenta Dina Boluarte será destituida o no de su cargo . Los grupos de izquierda impulsaron esta votación ya que la consideran de "incapacidad moral" para estar al frente del Gobierno luego de las sucesivas y sangrientas represiones que se vivieron tras la destitución de Pedro Castillo que dejaron más de 60 muertos.

De todas formas, se espera que los izquierdistas no junten la cantidad necesaria de votos para sacar a Dina Boluarte del poder . Necesitan un mínimo de 52 votos para que la propuesta sea debatida en el recinto y por el momento sólo suman alrededor de 40.

El jefe del Congreso, general retirado José Williams, intentó calmar la tensión y aseguró tácitamente que no es momento de cambios dada la crisis política que atraviesa el país sudamericano: "Pienso que un intento de vacancia en estos momentos no es apropiado, no es adecuado".