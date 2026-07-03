Perú: el Tribunal electoral declara a Keiko Fujimori presidenta electa + Agregar ámbito en









Tras casi un mes de revisión de actas y controversias por el ajustado resultado, el organismo electoral confirmó el triunfo de la líder de Fuerza Popular, que se impuso por apenas 49.641 votos sobre el progresista Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori asumirá por primera vez la presidencia de Perú luego de tres derrotas consecutivas en elecciones presidenciales.

El Tribunal Electoral del Perú anunció este viernes que la candidata, Keiko Fujimori, fue electa a presidente tras verse como la ganadora del polémico balotaje, del 7 de junio. El organismo constitucional mantuvo casi un mes en vilo a la vida política del país sudamericano.

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El jurado electoral certificó que el partido conservador que preside Fujimori "Fuerza Popular", se quedó con 9.223.396 votos mientras que "Juntos", comandado por el progresista Roberto Sánchez, obtuvo, 9.173.755 votos. El Conteo final dejó una diferencia de apenas 49.641 electores, 0,27 puntos porcentuales.

El padre de Fujimori, Alberto, fue electo presidente en 1990 y dio un autogolpe de estado, en 1992, cerrando la Cámara de Representantes. Ahora, su hija, fiel defensora de su padre, iniciará su primer mandato tras perder en las elecciones de 2011, 2016 y 2021 por un escaso margen.

Fujimori dijo antes de conocerse su proclamación que recibía el resultado con responsabilidad “sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”.

Roberto Sánchez apeló los resultados y volvió a denunciar fraude tras la victoria de Keiko Fujimori Por su parte, Sánchez presentó una impugnación contra el resultado del balotaje en y reiteró sus denuncias de fraude. La presentación fue realizada dos días después de la segunda vuelta presidencial, celebrada el 7 de junio, según confirmó el partido Juntos por el Perú mediante un comunicado.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente de izquierda insistió en que existieron irregularidades en el sufragio de los ciudadanos peruanos residentes fuera del país. El planteo se centró en un supuesto "cambio de reglas a mitad del proceso electoral, que impidió la digitalización en la segunda vuelta de las actas de escrutinio de los votos emitidos en el extranjero" en los consulados peruanos, según sostuvo el comunicado difundido por su espacio político. La apelación fue presentada después de que una solicitud previa para anular esos votos fuera rechazada por el Jurado Nacional Electoral, que consideró que las acusaciones carecían de fundamento.