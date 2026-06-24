Keiko Fujimori logra una ventaja irreversible en las elecciones de Perú y Roberto Sánchez denuncia fraude

Desde el sector más izquierdista advirtieron que no reconocerán el resultado. De confirmarse el porcentaje, la candidata de Fuerza Popular será proclamada presidenta.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , quedó a un paso de convertirse en la próxima presidenta de Perú tras alcanzar una ventaja que aparece como irreversible en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, su rival, el dirigente de izquierda Roberto Sánchez , denunció un supuesto fraude y adelantó que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por la hija del exmandatario Alberto Fujimori.

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Con el 99,86% de las actas escrutadas , Fujimori obtenía el 50,118% de los votos , mientras que Sánchez reunía el 49,882% , según los datos oficiales difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) .

La diferencia supera los 43.000 votos , una distancia que resulta prácticamente imposible de revertir cuando restan contabilizar poco más de 39.300 sufragios .

De confirmarse la tendencia, Fujimori será proclamada oficialmente presidenta electa de Perú, aunque las autoridades electorales todavía no establecieron una fecha para formalizar el resultado. El plazo máximo para hacerlo vence el próximo 15 de julio .

La cuarta candidatura de Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es una de las figuras más conocidas de la política peruana y llegó a esta elección tras varios intentos frustrados de alcanzar la presidencia.

La dirigente es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y murió en 2024 después de haber cumplido una condena de 15 años de prisión por delitos vinculados a violaciones de derechos humanos y corrupción.

Entre los hechos por los que fue condenado figuran las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por un escuadrón militar durante su gestión.

Roberto Sánchez denunció fraude y desconocerá el resultado de las elecciones

A pesar de la ventaja que muestran los datos oficiales, Roberto Sánchez rechazó los números difundidos por la ONPE y denunció irregularidades en el proceso electoral.

Sin presentar pruebas concretas, el candidato sostuvo que se está desarrollando un fraude y afirmó que no reconocerá una eventual presidencia de Fujimori. “Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, declaró.

Según explicó, las supuestas irregularidades estarían vinculadas principalmente al voto emitido por los peruanos residentes en el exterior, especialmente en países como Estados Unidos y Japón, donde la candidata conservadora obtuvo más del 63% de los sufragios.

El dirigente de izquierda aseguró además que impulsará una “lucha democrática en el marco de la ley y de la Constitución” antes los presuntos resultados electorales.

roberto-sanchez-07042026-2216088 (1) Roberto Sánchez afirmó que no reconocerá los resultados. Archivo

Sánchez fue ministro durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple una condena de 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión.

Temor a una nueva crisis política

Las declaraciones del candidato opositor generan preocupación en un país que atraviesa una prolongada inestabilidad institucional.

Desde 2018, Perú tuvo ocho presidentes debido a renuncias, destituciones y crisis políticas sucesivas que profundizaron la fragmentación del sistema político. Por el momento, Fujimori evitó responder directamente a las acusaciones de fraude.

Quien sí se pronunció fue el secretario general de Fuerza Popular y compañero de fórmula presidencial, Luis Galarreta, quien calificó la postura de Sánchez como “antidemocrática”.

Mientras continúa el escrutinio final, el escenario político peruano permanece en máxima tensión y con la posibilidad de que una eventual negativa a reconocer los resultados vuelva a profundizar la crisis institucional que atraviesa el país andino desde hace varios años.