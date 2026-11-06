¿Podrá la gira del papa León XIV por América Latina recuperar a los jóvenes desencantados?

La gira del papa León XIV por Sudamérica , que comienza el 6 de noviembre, es un maratón. Durante 12 días, recorrerá alrededor de 31.000 km, visitará Uruguay , Argentina y Perú , y pronunciará alrededor de 40 discursos. En cierto sentido, se trata de un regreso a casa: el pontífice pasó dos décadas como misionero en Perú. La gira, que se lleva a cabo tres semanas después de que se sometiera a una cirugía de cáncer de pulmón, atraerá a grandes multitudes. La pregunta más importante es si esto podrá ayudar a recuperar a los fieles de América Latina , cuyo número está disminuyendo. En particular, los jóvenes con estudios de la región se están alejando gradualmente de la religión organizada.

En la década previa a 2020, la proporción de personas a nivel mundial que afirmaron no identificarse con ninguna religión organizada —los llamados "sin religión"— creció un punto porcentual, hasta alcanzar el 24%. Este cambio puede parecer menor, pero detrás de él se esconde una gran transformación. Todas las religiones, excepto el islam , se estancaron o disminuyeron durante ese período, si se toma en cuenta el crecimiento demográfico. La proporción de personas que dicen no tener afiliación religiosa disminuyó ligeramente en Asia y apenas varió en África o el Medio Oriente . Sin embargo, se disparó en Europa y las Américas. De los tres países donde la proporción de los "sin religión" creció más, dos (Chile y Uruguay) se encuentran en América Latina.

Para ver cómo se refleja esto en la práctica, hay que viajar a Uruguay, el país en el que el papa León XIV inicia su gran gira. Su Constitución ha impuesto desde hace mucho tiempo una división excepcionalmente estricta entre la Iglesia y el Estado. La semana de Pascua, conocida como Semana Santa en el resto de América Latina, la llaman Semana del Turismo. La Navidad se conoce como el Día de la Familia. No es casualidad que Uruguay haya legalizado la marihuana, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto mucho antes que otros países de la región.

La proporción de uruguayos que se identifican como católicos se ha reducido casi a la mitad desde 1995, hasta el 33%. Solo el 9% de los uruguayos afirma practicar la fe con regularidad . Muchos jóvenes no se muestran entusiasmados con la visita del Papa, la primera desde 1988. "Solo pienso: qué desperdicio de dinero", dice Lucía Castillos, una proveedora de servicios de catering de 31 años de Montevideo, la capital. "¿Cuánto estamos gastando en esta visita que podríamos estar destinando a personas que no tienen qué comer?"

Castillos dice que su escepticismo hacia la Iglesia creció durante el reciente auge del feminismo en toda América Latina. Lo que comenzó como manifestaciones masivas en Argentina en 2015 para protestar contra los asesinatos de mujeres se extendió posteriormente a Chile y México, donde las manifestantes también exigieron acceso al aborto. " El catolicismo parte de la premisa de que las mujeres son intrínsecamente defectuosas", opina. "Esa visión simplemente no concuerda con el feminismo".

Reuters

Algunos de los nuevos "sin religión" de América Latina son ateos que no se disculpan por ello. "Para mí, todo esto parece una locura", dice Virginia, una maestra de primaria de 29 años de Buenos Aires, la capital de Argentina: "Una paloma que deja embarazada a una virgen, cristianos evangélicos que hablan en lenguas, judíos ortodoxos vestidos con pelucas". Sin embargo, la evidencia sugiere que muchas de estas personas están cambiando la religión organizada por un tipo de espiritualismo mucho más flexible.

Muchos de ellos dicen a los encuestadores que creen en cosas esotéricas, como las "energías". El sincretismo y la superstición popular son comunes. Algunos "sin religión" brasileños se interesan por el candomblé y la umbanda, dos tradiciones que combinan el catolicismo romano con prácticas religiosas de África occidental. Los mexicanos de todo tipo celebran el Día de los Muertos, una versión mesoamericana del Día de los Difuntos. El presidente de Argentina, Javier Milei, encarna esta creciente mezcla espiritual. El libertario tiene un gran interés en el judaísmo, pero no ha desmentido los rumores de que también ha buscado la ayuda de un médium para hablar con su perro fallecido.

Las viejas costumbres tardan en desaparecer

La religión organizada sigue ejerciendo una poderosa influencia en la política de la región, aunque el control que ejerce sobre los corazones se esté debilitando. En los últimos años se han observado intervenciones cada vez más enérgicas por parte de grupos protestantes evangélicos en muchos países y los políticos están redoblando esfuerzos para ganarse su apoyo. Los evangélicos fueron firmes partidarios de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2023, y de su hijo Flávio, quien fracasó hace poco en su intento por ocupar el mismo cargo.

Los no creyentes en América Latina siguen siendo más propensos que los de otros lugares a afirmar que la religión organizada ayuda a la sociedad, en lugar de perjudicarla. La Iglesia católica sigue siendo la institución que más confianza genera en América Latina, según Latinobarómetro, una organización de encuestas, muy por delante de entidades como el ejército y los medios de comunicación. Esto refleja una historia de (en su mayoría) buenas obras, así como la mala opinión que muchos latinoamericanos tienen de sus instituciones seculares, como los poderes legislativos y los tribunales. El resultado es que las palabras y acciones del Papa durante su gira serán analizadas minuciosamente en busca de un subtexto político.

Algunos en Argentina esperan que la visita de cuatro días de León pueda generar un poco más de humildad en Milei —quien, en general, está logrando estabilizar una economía en crisis, pero puede mostrarse agresivamente indiferente hacia las personas afectadas por sus políticas. Antes de convertirse en presidente en 2023, Milei había arremetido contra el predecesor de León, Francisco. Llamó al difunto pontífice, que era argentino, "imbécil" y "el representante del diablo en la tierra", aunque más tarde se disculpó. El papa León XIV planea visitar un centro para niños con discapacidad. Los obispos argentinos han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el impacto de los recortes de Milei en los pobres y los enfermos.

La última parada del papa en Perú debería ser mucho más sencilla. Sigue siendo uno de los países más devotos de la región. Muchos peruanos guardan gratos recuerdos de los años que trabajó en el país. Incluso en una región que se seculariza rápidamente, las buenas obras son infaliblemente populares.

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