Scarlett Johansson dio detalles sobre su papel en "The Batman II": "Fue muy difícil descifrarlo"

El director Matt Reeves confirmó en mayo que Johansson se uniría a la secuela de su película de 2022, protagonizada por Robert Pattinson.

El papel de Johansson en la secuela no ha sido revelado.

Scarlett Johansson habló abiertamente sobre su misterioso papel en The Batman II , revelando que el personaje le provocó "mucha angustia existencial".

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En una entrevista con Entertainment Tonight, publicada el miércoles, se le preguntó a la actriz sobre sus próximos proyectos, El exorcista: Mártires y The Batman II, y qué papel la sacó más de su zona de confort. “Probablemente el papel en The Batman”, respondió. “Por alguna razón, me provocó mucha angustia existencial” .

Johansson explicó además que el papel fue particularmente difícil de interpretar, aunque no estaba segura de por qué exactamente.

“Fue muy difícil de entender. No sé por qué, si fue por el papel, por el momento de mi vida en el que me encuentro o por lo que está pasando, pero fue muy difícil descifrarlo. Y eso es todo lo que puedo decir al respecto. Fue un papel difícil en muchos sentidos ”, añadió.

El director Matt Reeves confirmó en mayo que Johansson se uniría a la secuela de su película de 2022, protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman. Sin embargo, aún no se han revelado detalles sobre el personaje que interpretará.

Además de Johansson, el reparto de la secuela se ha ampliado con nuevos integrantes como Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch.

Steven Soderbergh se sumó a The Batman II para completar el rodaje

Warner Bros. anunció el 5 de octubre que Reeves necesitaba alejarse del rodaje debido a un asunto familiar, pero no se dio ninguna razón específica para su ausencia ni se ha informado si "The Batman Part II" tendrá que cambiar su fecha de estreno del 18 de febrero de 2028.

“La producción de ‘The Batman II’ se ha suspendido temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar”, declaró un representante del estudio en aquel momento. “Matt cuenta con el pleno apoyo de DC Studios y esperamos retomar el proyecto pronto”.

Poco después, Reeves publicó en su perfil de X una aclaración en la que afirmaba seguir siendo el director de "The Batman II", explicando: "Para que quede claro, no voy a dejar 'The Batman II'. Estoy profundamente agradecido a Steven por su ayuda durante este difícil momento para ayudarme a terminar el rodaje principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos".

El estreno de The Batman II está previsto para el 18 de febrero de 2028.