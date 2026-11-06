De qué murió Kimmarie Johnson, actriz de Beverly Hills 90210 + Agregar ámbito en









La modelo, empresaria y exfinalista de Miss USA falleció a los 50 años en un centro médico de Los Ángeles.

La artista estadounidense consolidó una variada trayectoria entre el modelaje y la actuación en Hollywood.

La industria del entretenimiento internacional lamenta la partida de Kimmarie Johnson, reconocida por sus participaciones en la popular serie de los años noventa Beverly Hills, 90210 y por su destacado paso por los certámenes de belleza de Estados Unidos. La modelo y empresaria falleció el pasado miércoles 4 de noviembre a los 50 años en un hospital de la ciudad de Los Ángeles, tras permanecer una semana internada.

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La confirmación del deceso estuvo a cargo de su sobrina, Rhonda Scott, quien detalló que la artista sufrió una descompensación cardíaca el 27 de octubre mientras se encontraba en su domicilio. Tras ser derivada de urgencia al centro médico Cedars-Sinai, los profesionales de la salud le diagnosticaron una afección descrita por su entorno como un aneurisma cardíaco, cuadro que derivó en su fallecimiento siete días después.

Murió Kimmarie Johnson a los 50 años El sorpresivo fallecimiento de Johnson causó profundo dolor en el ambiente artístico y en su círculo personal. Nacida en Wilkinsburg, Pensilvania, la actriz construyó su camino en los medios a partir de una infancia de recursos limitados, encontrando en los certámenes de belleza una oportunidad inicial de proyección profesional.

Tras consagrarse como Miss Pennsylvania USA, representó a su estado en el concurso nacional Miss USA en 1993, donde logró posicionarse entre las seis finalistas del certamen.

Madre del músico Cameron Nino, de 22 años, Johnson combinaba en el último tiempo su faceta artística con el desarrollo de su propia firma de productos para el cuidado de la piel, SkinGlow by Kimmarie, fundada en 2011. En los meses previos a su internación se mantenía activa en la industria del modelaje, habiendo protagonizado portadas para revistas internacionales como la edición digital de Grazia Slovenia y asistido a eventos destacados en Hollywood.

Su paso por Beverly Hills 90210 Luego de radicarse en Los Ángeles para consolidar su carrera en el entretenimiento, Johnson comenzó a sumar participaciones en distintas producciones de televisión y cine. En 1998 tuvo una aparición como actriz invitada en Beverly Hills, 90210, el célebre drama juvenil que marcó a una generación durante la década del noventa, lo que impulsó su visibilidad en la pantalla chica. Posteriormente, la intérprete sumó roles en series como V.I.P. y la comedia Wanda at Large. En el ámbito cinematográfico, formó parte del elenco de la popular comedia Hey, ¿dónde está mi auto? (2000), encabezada por Ashton Kutcher y Seann William Scott, además de integrar largometrajes como Spanish Fly, Shadow Fury y Gang Warz, registrando su última labor actoral en el año 2017 dentro de la serie Tucker’s War.

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