Polémica en EEUU: jefe del Pentágono le ocultó a Joe Biden que tuvo cáncer por un mes

Esta noticia no fue bien recibida por los estadounidenses y Biden suma una nueva complicación en un año electoral en el que tendrá que lidiar además con las crisis internacionales que se desatan en Ucrania e Israel.

El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, evitó dar detalles sobre los problemas de salud de su jefe , lo cual no cayó bien en la Casa Blanca . Austin es el encargado de supervisar los despliegues militares e intentar contener las consecuencias del enfrentamiento bélico entre Israel y Hamas , una tarea fundamental en la política exterior estadounidense.

Fuertes críticas desde la Casa Blanca al ocultamiento del jefe del Pentágono

La decisión del Pentágono de ocultar la enfermedad de Austin no fue bien recibida por el Gobierno. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que el funcionario no siguió los procedimientos y apuntó: "No es óptimo que una situación como ésta se prolongue tanto como lo hizo sin que el comandante en jefe lo sepa o el asesor de Seguridad Nacional lo sepa, o francamente otros líderes del Departamento de Defensa", declaró.