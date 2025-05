Polémica en el cónclave: el cardenal keniano aseguró que fue excluido de la elección del nuevo Papa

Si bien oficialmente se informó que estaría ausente por problemas de salud, John Njue aseguró que "no entiende la razón" por la cual no fue invitado a elegir al nuevo Pontífice.

En una entrevista con el diario Daily Nation, el exarzobispo de Nairobi aseguró no haber recibido ninguna invitación formal para participar en la elección del sucesor del papa Francisco. "Aquellos que acuden allí para la elección suelen recibir invitaciones oficiales y eso no ha sucedido por mi parte. No he sido invitado", expresó.