Horror en México: asesinaron a un niño de cinco años por una deuda de u$s50







Tres integrantes de la misma familia fueron detenidas bajo los cargos de secuestro realizado "como garantía de pago". La madre del menor había pedido dinero prestado y no pudo devolverlo.

"Fernandito" llevaba secuestrado desde el 28 de julio.

El atroz crimen de un menor por una deuda monetaria sacude a México. Una mujer de bajos recursos pidió dinero prestado y, como no logró devolverlo, los acreedores se llevaron a "Fernandito" su hijo de cinco años como “garantía”. Una semana después, el niño apareció muerto y tres personas de la misma familia quedaron detenidas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La fiscalía del Estado de México confirmó que dos mujeres y un hombre ingresaron en prisión acusados de participar en la desaparición y posterior muerte del menor. Los tres pertenecen a una misma familia y están bajo investigación formal.

El hecho Según el comunicado oficial, el 28 de julio, dos mujeres llegaron al domicilio de la madre del niño para cobrarle una deuda económica. Ante la imposibilidad de pago, se llevaron al nene y le advirtieron que no lo devolverían hasta que la mujer reuniera el dinero.

La madre intentó ver a su hijo en varias ocasiones, pero se lo impidieron. Luego de varios días, realizó la denuncia ante las autoridades. Ese mismo lunes, la policía llegó al domicilio donde el niño permanecía cautivo. Allí encontraron el cuerpo, que los agresores intentaron ocultar.

En redes sociales circularon videos de protestas frente a la fiscalía, donde un pequeño grupo de personas exigió justicia con pancartas y gritos de “Los niños no se tocan”, en un nuevo caso que expone la violencia estructural que afecta al país del norte.

detenidos secuetro niño mexico Tres personas de la misma familia fueron detenidas por el hecho. La situación económica de ambas familias era muy limitada, según la fiscalía. Medios locales aseguraron que la deuda era de apenas u$s50, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente. El caso se suma a la ola de homicidios que sacude a México. De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registró una tasa de 25,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que rompe la tendencia a la baja de los últimos años.

Temas México

Policiales