Polémica: Reino Unido alojará inmigrantes en un barco frente a la costa

Una de ellas es el grupo "Stand Up To Racism" que comenzó a realizar su propia campana, bajo el lema: "Refugiados bienvenidos: No a la barcaza prisión", instando a los manifestantes a centrarse en la política y no en las personas.

El año pasado, más de 45.000 personas alcanzaron las costas británicas de forma irregular a bordo de embarcaciones precarias. En lo que va de año, lo hicieron más de 13.000, la mayoría oriundos de Afganistán.

El parlamento aprobó una ley que prohíbe el asilo a inmigrantes

La Cámara de los Lores de Reino Unido aprobó este martes una polémica ley sobre inmigración, que tiene como objetivo impedir el flujo de solicitantes de asilo que llegan ilegalmente al país y negarles la opción de solicitar asilo, luego de aprobar los cambios al proyecto presentado en los Comunes.

La iniciativa se encuentra dentro del plan del primer ministro para combatir la inmigración irregular. Pero, para convertirse en ley, el proyecto necesitará ahora la firma del rey Carlos III, en el marco de una crisis de inmigrantes localizados en el Canal de la Mancha.