Ranking de presidentes en Latinoamérica: Javier Milei quedó entre los cinco peores y Claudia Sheinbaum desplazó a Nayib Bukele del primer puesto

El mandatario hondureño lideró la encuesta, mientras que Bernardo Arévalo, de Guatemala, ocupó el último lugar. Por su parte, el argentino recibió un 60,6% de desaprobación.

El presidente Javier Milei permaneció entre los mandatarios con peor valoración de América Latina durante septiembre, aunque consiguió una leve mejora en su imagen positiva respecto del mes anterior. De acuerdo con el ranking , quedó en el puesto 14 entre 18 presidentes , con un 35,5% de aprobación , un 60,6% de desaprobación y un 3,9% de respuestas agrupadas en la categoría NS/NC.

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En agosto, Milei había registrado un 35,1% de imagen positiva , por lo que avanzó apenas 0,4 puntos porcentuales en la última medición. Pese a la recuperación, continuó dentro del grupo que la consultora clasificó entre los mandatarios con peores niveles de aprobación de la región.

La principal modificación en la parte superior de la tabla estuvo protagonizada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , quien alcanzó un 69% de aprobación y un 28,3% de desaprobación.

Con ese resultado, desplazó del primer puesto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele , que obtuvo un 66,2% de valoración positiva y un 29,9% de negativa.

El cambio se produjo después de que en agosto Bukele liderara con un 68,7% de aprobación , mientras que Sheinbaum registraba un 66,5%.

El podio de septiembre lo completó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con un 53,6% de imagen positiva. En el cuarto lugar apareció Keiko Fujimori, de Perú, con 52,4%, mientras que Luis Abinader, de República Dominicana, cerró los cinco primeros puestos con 50,8%.

Cómo quedó el ranking completo de presidentes de Latinoamérica

Después de los cinco mandatarios mejor ubicados apareció Laura Fernández, de Costa Rica, con 49,7% de aprobación. Le siguieron Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 48,5%; Daniel Noboa, de Ecuador, con 47,4%; Santiago Peña, de Paraguay, con 45,5%; y Nasry Asfura, de Honduras, con 43,2%.

Según el relevamiento elaborado por la consultora argentina CB Global Datan, en la segunda mitad quedaron José Antonio Kast, de Chile, con 42,9%; Rodrigo Paz, de Bolivia, con 41,6%; y Yamandú Orsi, de Uruguay, con 37,7%. Inmediatamente después apareció Milei, en el puesto 14 con 35,5%.

Por debajo del Presidente argentino solamente quedaron Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33,9%; José Raúl Mulino, de Panamá, con 32,1%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8%; y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 28,2%.

De esta manera, Milei quedó a 33,5 puntos porcentuales de Sheinbaum, la dirigente con mayor aprobación del relevamiento, y a 7,3 puntos de Arévalo, quien cerró la clasificación.

Quiénes fueron los presidentes que más subieron y bajaron

El relevamiento también mostró importantes variaciones respecto de agosto. Según CB Global Data, Abinader protagonizó la mayor mejora mensual, con un crecimiento de 2,7 puntos porcentuales en su valoración positiva.

En el extremo contrario apareció Rodrigo Paz, quien registró el retroceso más pronunciado y perdió 8,9 puntos porcentuales frente a la medición anterior.

En el caso de Milei, la variación fue mucho menor: su aprobación pasó del 35,1% al 35,5%, mientras que avanzó una posición en la clasificación, desde el puesto 15 de agosto hasta el 14 en septiembre.

Los números de Javier Milei

La encuesta correspondiente a la Argentina se realizó entre el 7 y el 11 de septiembre sobre un total de 4.060 casos, con un margen de error de +/-1,5%.

Los resultados mostraron que más de seis de cada diez consultados desaprobaron al Presidente: el 60,6% manifestó una valoración negativa, frente al 35,5% que expresó una opinión positiva y el 3,9% que no respondió o no manifestó una posición.

En agosto, la medición de CB Global Data había colocado a Milei en el puesto 15, con 35,1% de aprobación. El nuevo estudio mostró así una recuperación marginal que le permitió subir una posición, pero no abandonar los últimos lugares.

El ranking de septiembre dejó además un cambio en el liderazgo regional: Sheinbaum superó a Bukele y quedó como la mandataria con mayor aprobación, mientras Milei continuó entre los cinco presidentes peor valorados de los 18 países relevados.