El yen se apreció a niveles no vistos en siete meses en medio de rumores de una nueva intervención

Esta nueva apreciación del yen ocurrió luego de que los rendimientos de los bonos soberanos japoneses tocaran su nivel más alto desde septiembre de 1996. Por qué es importante para la economía global.

El yen, imparable: se aprecia a niveles no vistos en siete meses en medio de rumores de intervención.

En una jornada sin Wall Street , el foco del mercado estuvo en la fuerte apreciación que experimentó el yen en el arranque de semana. La moneda japonesa alcanzó su nivel más alto en siete meses , en un contexto marcado por rumores de una nueva intervención del Gobierno nipón , el desarme del " carry trade " del yen y las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) suba las tasas la próxima semana.

El dólar cayó hasta un mínimo de 154,05 yenes esta jornada, su nivel más bajo desde febrero y cerró con una caída del 1,1% en 154,4. De esa manera, se ubicó incluso por debajo de los mínimos alcanzados en agosto , después de que los gobiernos de Washington y Tokio intervinieran conjuntamente para apoyar a la moneda japonesa, que en ese momento cotizaba en mínimos de 40 años.

Ante la consulta de Ámbito , el experto en mercados internacional de Porfolio Personal Inversores (PPI), Martín Cordeviola , remarcó que aún no existen datos que confirmen una nueva intervención del gobierno japonés. Sin embargo, reconoció que "es raro ver que en economías desarrolladas el tipo de cambio se mueva 1% en un rueda" . Pero existen casos: "Por ejemplo, cuando (Donald) Trump arrancó con los aranceles".

Esta nueva apreciación del yen ocurrió luego de que los rendimientos de los bonos soberanos japoneses (JGB) a 10 años tocaran brevemente el 3% la semana pasada, su nivel más alto desde septiembre de 1996 , mientras que los rendimientos a 30 años se situaron en torno al 4,2%.

"Estas presiones sobre los rendimientos, junto con renovados rumores de una intervención oficial en el mercado cambiario, provocaron una fuerte apreciación del yen y forzaron un rápido desarme de posiciones apalancadas de 'carry trade' financiadas en la moneda japonesa", explicaron desde Pepperstone en su análisis diario.

Un elemento que jugó a favor fueron los reiterados comentarios del Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, sobre las políticas monetarias del gobierno Sanae Takaichi durante la reunión del G20. "Tengo información de la que el mercado no dispone, y creo que el Gobierno japonés y el Banco de Japón tomarán las medidas necesarias para fortalecer el yen", declaró el funcionario.

Cuando se le preguntó si eso significaba un aumento de las tasas de interés, Bessent respondió: "Creo que el mercado ya lo está descontando en este momento". Desde el grupo financiero japonés Daiichi Life Group argumentaron que "gracias en parte" a esos comentarios, la probabilidad de una suba de tipos de interés del BoJ en septiembre aumentó a alrededor del 90%.

El costo de la última intervención

Mientras tanto, durante las últimas horas también se conoció que Japón seguramente tuvo que vender una parte sustancial de sus tenencias de valores extranjeros — incluidos los bonos del Tesoro de EEUU —, para financiar la intervención cambiaria que debió realizar el mes pasado.

Según los datos sobre reservas del Ministerio de Finanzas de Japón publicados el lunes, las tenencias de valores extranjeros de Tokio se redujeron en u$s87.800 millones a finales de agosto en comparación con el mes anterior.

Los datos no ofrecen un desglose detallado de las tenencias de valores ni de sus vencimientos, aunque los participantes del mercado estiman que aproximadamente el 70% de las reservas extranjeras de Japón están invertidas en bonos del Tesoro de EEUU.

La importancia del yen en la economía global

En su último informe, los analistas de Cohen Aliados Financieros explicaron que las decisiones de la política monetaria japonesa importan a nivel global producto del "carry trade" que se realiza con la moneda japonesa: "Consiste en endeudarse en yenes, que durante años costaron casi cero, para comprar activos que rinden más en cualquier parte del mundo".

Sin embargo, solo funciona "mientras el yen esté débil", por lo que cuando se fortalece, "la deuda se encarece de golpe y hay que vender activos para cubrirse". Señalaron que "como las posiciones están apalancadas, la venta es rápida y no golpea a Japón sino a lo que se compró con esos yenes".

Afirmaron que "este es el riesgo más subestimado del trimestre", debido a que el carry en yenes "financia posiciones apalancadas en todo el mundo, y su desarme desordenado golpea primero a los activos de riesgo, no a Japón". Por ese motivo, una suba del yen "es una señal de riesgo global, no una noticia local".