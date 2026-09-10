Murió Isao Harimoto, leyenda del béisbol japonés y sobreviviente de Hiroshima

El histórico beisbolista japonés, hijo de inmigrantes coreanos, falleció a los 86 años. Sobrevivió al bombardeo atómico de Hiroshima cuando tenía cinco años y luego construyó una carrera de 23 temporadas en la que alcanzó el récord de 3.085 hits en el béisbol profesional de Japón.

Isao Harimoto, leyenda del béisbol japonés y sobreviviente de la bomba de Hiroshima, murió a los 86 años.

Isao Harimoto, una de las grandes figuras de la historia del béisbol japonés y sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima, murió a los 86 años.

Su historia excedió largamente los límites del deporte. Nacido en Japón, hijo de padres coreanos, Harimoto atravesó desde muy pequeño situaciones que marcaron su vida. A los cuatro años sufrió un grave accidente que le provocó quemaduras y limitó la movilidad de su brazo derecho. Lejos de abandonar el deporte, aprendió a jugar al béisbol con la mano izquierda y convirtió esa dificultad en una de las características de su carrera.

Un año después enfrentó una tragedia todavía mayor. El 6 de agosto de 1945, cuando tenía cinco años, sobrevivió al ataque nuclear sobre Hiroshima junto con su hermana. Su madre se interpuso entre ambos niños para protegerlños de la explosión.

Décadas después, Harimoto se transformaría en una de las figuras más reconocidas del deporte japonés y en un símbolo de superación. Durante 23 temporadas profesionales construyó una carrera que lo llevó a jugar en distintos equipos, entre ellos los históricos Yomiuri Giants.

Su principal legado deportivo quedó registrado en los números. Harimoto acumuló 3.085 hits durante su carrera profesional, una marca que continúa siendo un récord del béisbol profesional japonés.

Ese registro le valió el apodo de "Máquina de Hits" y lo convirtió en uno de los bateadores más importantes de la historia del país.

La leyenda del béisbol japonés Isao Harimoto, quien sobrevivió a la bomba atómica contra Hiroshima, falleció a sus 86 años @Japan Times

El único jugador japonés que supera esa cifra en el total de su carrera es Ichiro Suzuki, aunque su registro incluye tanto su etapa en Japón como sus años en las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB), donde desarrolló buena parte de su trayectoria.

Harimoto se retiró en 1981, después de más de dos décadas en el máximo nivel. Su influencia, sin embargo, no terminó con su carrera como jugador. Posteriormente se convirtió en comentarista de televisión y continuó ligado al béisbol japonés durante décadas.

Una figura entre Japón y Corea del Sur

Su condición de hijo de inmigrantes coreanos también tuvo impacto en el desarrollo del béisbol en Asia. Harimoto participó en iniciativas vinculadas con el crecimiento del deporte en Corea del Sur y colaboró en la creación de la liga profesional de ese país, que comenzó en 1982. De esa manera, su trayectoria quedó vinculada no solamente con el béisbol japonés, sino también con la expansión profesional de este deporte en la región.

En 1990 recibió uno de los máximos reconocimientos de su disciplina al ser incorporado al Salón de la Fama del Béisbol Japonés.

La muerte de Harimoto cierra la historia de una figura cuya vida atravesó algunos de los acontecimientos más dramáticos del siglo XX. Sobrevivió a un accidente que le dejó secuelas físicas, al bombardeo de Hiroshima y a las consecuencias de una guerra que cambió para siempre a Japón.

Después convirtió esas adversidades en una carrera extraordinaria: 23 temporadas, 3.085 hits y un lugar permanente entre las leyendas del deporte japonés.